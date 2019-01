È Lion Rock Capital il nuovo socio di Suning, i dettagli del nuovo piano nerazzurro

lanotiziasportiva

: Inter, Lion Rock Capital pronto a rilevare le quote di Thohir - - ItaSportPress : Inter, Lion Rock Capital pronto a rilevare le quote di Thohir - - BInter84 : RT @InteristaC61: Come scritto dal corsera questa volta ci siamo dicono ambienti finanza #?? #lionrock sarà il nuovo socio di minoranza #Int… - William68743220 : RT @InteristaC61: Come scritto dal corsera questa volta ci siamo dicono ambienti finanza #?? #lionrock sarà il nuovo socio di minoranza #Int… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Da Giacarta a Hong Kong, con la supervisione di Nanchino. Quasi un terzo dell’Inter si sposta da una megalopoli asiatica all’altra.Il 31,05% delle azioni ancora in mano ad Erick Thohir sta per passare di mano: siamo alla stretta finale.trova unpartner, che potrebbe dare una nuova accelerata ai processi di crescita nerazzurra, in primis lo stadio. I nuovi soci vengono dalla Regione amministrativa speciale della Cina: tutte le indicazioni e gli indizi portano allaSi tratta di un fondo d’investimento con sede a Hong Kong creato nel 2011 da Daniel Kar Keung Tseung, uomo d’affari sino-americano nato nel 1971, formatosi negli Usa a Princeton e Harvard e con già 25 anni di esperienza nel mondo del business nell’area cinese e del sud-est asiatico. Lainveste principalmente nei settori sportivo, ecommerce, alimentare e medico ...