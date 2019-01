agi

: È già morta la prima pianta germogliata sulla Luna - contribuenti : È già morta la prima pianta germogliata sulla Luna - gia___p : RT @Italiantifa: E' morta una partigiana,è morta Marisa Scala eroina della resistenza - X12RED : @paoloborrello @GavinoSanna1967 Speriamo che anche li si riempia Londra di gilett gialli se faranno un nuovo refere… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) È già, nel giro di 24 ore, la. Secondo il Guardian è stata uccisa dalle gelide temperature notturne, arrivate a circa -170 gradi. Il primo 'germogliore', nato da un seme di cotoneto dall'Agenzia spaziale cinese con una sonda, sfruttava la luce solare grazie ad un piccolo tubo collegato alla sua mini serra.Xie Gengxin, professore dell'università di Chongqinq, che ha progettato l'esperimento, aveva previsto questa breve durata, indicando che il germoglio non sarebbe sopravvissuto alla nottere. Ma il lander Cheng'e 4, che ha portato in semi in orbita, non demorde, andando proseguendo la sua avventura per aiutare le future missioni di coltivazionere.