È finita tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng La rivelazione di Oggi

Valentina Dallari - è finita con Alessandro De Luca : ‘Sto vivendo un’altra storia’ : È finita la storia d’amore tra Valentina Dallari e Alessandro De Luca, manager della ex tronista di Uomini e donne e oggi dj. Lo ha reso noto lei stessa su Instagram rispondendo alla domanda di una fan, cui ha replicato: “Ale e io siamo rimasti in ottimi rapporti, ci siamo lasciati da molti mesi ormai. Non ho detto nulla perché sono piuttosto riservata. Io sto vivendo un’altra storia, e lui rimane sempre il mio manager e ...

Tra Stefano e Dasha è finita. E Benedetta Mazza gode : Stefano Sala, professione modello e fidanzato con una splendida ucraina di nome Dasha, e Benedetta professione conduttrice e single, si erano ritrovati tra le mura del GF scoprendo che quella che era iniziata come un"amicizia man mano che i giorni passavano si è trasformata in qualcosa di più. Tutto questo negando il loro amore che era chiaro agli occhi di tutti, dichiarandolo solo come una grande amicizia.Usciti dalla casa, il copione è rimasto ...

Battisti - fuga finita : tradito dall'alcol e dai messaggi su Facebook : di Cristiana Mangani Ciondolava come un cittadino qualunque per le stradine di Santa Cruz de La Sierra, il terrorista dei Pac, Cesare Battisti. Anche se non era affatto tranquillo: questa volta era ...

Calciomercato Parma - definita l’operazione Kucka : nelle prossime ore la firma sul contratto : Il club emiliano ha chiuso per l’arrivo del centrocampista ex Milan, regalando a D’Aversa un giocatore di sicuro affidamento Il Parma ha messo le mani su Juraj Kucka, il club emiliano infatti ha definito con il Trabzonspor l’operazione per il ritorno in Italia del centrocampista slovacco. Tre anni e mezzo la durata del contratto che firmerà l’ex Milan e Genoa, che nelle prossime ore arriverà in Italia per svolgere ...

Cesare Battisti arrestato - "pacchia finita" : cosa succede ora con l'estradizione : Il deputato federale Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair: "Il Brasile non è più terra di banditi". Salvini...

Oroscopo gennaio - amore e affinità dei segni : forte intesa tra Leone e Sagittario : Il 2019 è iniziato da poco iniziato, scopriamo quali sono le previsioni degli astri e delle stelle durante questo primo mese dell’anno per quanto riguarda l’amore e le affinità tra i segni. Ecco di seguito l’Oroscopo segno per segno del mese di gennaio. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: con l’arrivo del nuovo anno l’Ariete riscopre la voglia di intrecciare legami e fare nuove conoscenze: sarà un momento positivo per le relazioni, anche ...

Mercatonovela : la trattativa infinita Draxler-Juve - 2015 - : Un'invenzione che aveva oscurato la fiesta per il campione spagnolo, scaraventando Draxler sulle home-page dei siti sportivi di tutto il mondo, tra i video che di solito riempiono la sezione "...

Migranti - Bongiorno (Lega) : “Basta col buonismo di sinistra. Con Salvini è finita l’epoca dei radical chic alla Cacciari” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno difende tenacemente la politica migratoria del leader del suo partito, Matteo Salvini, e cita inevitabilmente l’accesa polemica che l’ha vista protagonista a Otto e Mezzo con il filosofo Massimo Cacciari sulla vicenda Sea Watch. “Per anni” – esordisce la giurista – “la sinistra ha accettato in ...

I 49 migranti di Sea Watch e Sea Eye toccano terra tra grida di gioia : “È finita” : "C'est fini". Così i volontari delle ong Sea Watch e Sea Eye hanno commentato la fine della trattativa europea. I ragazzi in circolo sono esplosi in un grido di gioia. I migranti sono arrivati al porto di Hay Wharf a bordo di 3 motovedette della Marina militare maltese. Da lì, con le camionette della polizia sono subito ripartiti verso l'ospedale.Continua a leggere

Per gli argentini tra Icardi e l'Inter è finita : non rinnoverà il contratto. E Wanda Nara precisa... : Da una tv argentina, TycSports, ecco la notizia-bomba del mercato interista: Mauro Icardi non rinnoverà il contratto con l 'Inter, in scadenza il 30 giugno 2021. Secondo tale fonte, Wanda Nara avrebbe ...

Uomini e Donne - è finita tra Claudio e Ginevra? Il gesto di lei parla chiaro : Uomini e Donne, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? L’ultimo gesto di lei sembrerebbe confermare la fine del rapporto Aria di crisi tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? È bastato un messaggio di lui pubblicato il giorno di Capodanno per insinuare il dubbio nella mente dei fan. “Mi aspettavo di tutto tranne che […] L'articolo Uomini e Donne, è finita tra Claudio e Ginevra? Il gesto di lei parla ...

Terremoto a Isernia - popolazione in strada nel panico sotto la neve : “Scossa infinita” : Paura questa mattina a Acquaviva d'Isernia per un sisma di 3.0. panico tra la popolazione che si è immediatamente riversata in strada nonostante le temperature rigide (in paese ci sono 40 centimetri di neve). Al momento però non si segnalano danni a persone o cose.Continua a leggere

Redmi non spaventa HONOR : “La sfida tra Huawei e Xiaomi è finita da tempo” : L'arrivo sul mercato di Redmi come marchio indipendente non sembra spaventare HONOR, secondo cui non c'è alcuna competizione tra i brand. L'articolo Redmi non spaventa HONOR: “La sfida tra Huawei e Xiaomi è finita da tempo” proviene da TuttoAndroid.

É finita l’amicizia tra Gianluca Vacchi e Vieri - i presunti motivi della lite tra l’ex calciatore e il deejay [FOTO] : Gianluca Vacchi e Christian Vieri hanno litigato: dopo l’amicizia nata a Miami, l’ex calciatore e il ricco deejay italiano non si parlano più Christian Vieri e Gianluca Vacchi. Una volta amici inseparabili, ora nemici giurati. L’ex calciatore ed il ricco imprenditore italiano, dopo aver monopolizzato con i loro balletti ed i loro divertenti siparietti le storie Instagram l’uno dell’altro, hanno litigato. Il ...