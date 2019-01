Due anni fa la tragedia di Rigopiano | ecco i fatti e le immagini di ciò che accadde in

Rigopiano - Due anni fa la tragedia che vide la morte di 29 persone : Pescara - Prima si arrese il gatto delle nevi, lasciando andare avanti le turbine dei pompieri, poi ad un certo punto la neve era cosi' abbondante, la tormenta cosi' violenta, le ramaglie, gli alberi divelti e le pietre sulla strada cosi' tante, che fu possibile procedere solo a piedi. Ci vollero 20 ore perché l'intera macchina dei soccorsi raggiungesse Rigopiano e l'hotel sepolto dall'enorme slavina staccatasi ...

Mamma di Due figli a 41 anni sembra più giovane di quando ne aveva 20 : «Ecco il mio segreto» : Non contano le calorie accumulate, ma è essenziale variare il più possibile la dieta ' - spiega Belinda - 'A questo, abbino sempre dei messaggi , perché insieme allo sport aiutano a tonificare il ...

Alessandria : nonno Giuseppe - 102 anni - si perde nel freddo della notte : salvato da Due agenti : Il signor Giuseppe, 102 anni, si era rannicchiato contro la vetrina di una banca di Alessandria, infreddolito e tremante. Era mezzanotte e il nonnino si era perso. A trovarlo due agenti che, anche grazie a un foglietto con dei numeri di telefono trovati nella sua tasca, hanno potuto rintracciare il figlio 80enne.Continua a leggere

Spagna - bimbo di Due anni caduto nel pozzo profondo 100 metri. “Per arrivare a lui ci vorranno giorni - non ore” : Sono passati cinque giorni da quando Julen, due anni, è caduto in un pozzo a Totalan, vicino a Malaga. Un pozzo profondo cento metri e molto stretto intorno al quale continuano a lavorare i soccorritori. Hanno scavato due tunnel per cercare di raggiungere il piccolo, ma non ce l’hanno ancora fatta perché un mucchio di pietre e terra, trascinato dal piccolo nella sua caduta, ostruisce il condotto a circa 70 metri di profondità. Le ...

Due hacker hanno venduto per anni dati in anteprima sulle società quotate a Wall Street : Young male thief stealing data from computer Mentre i servizi finanziari e le compagnie di tutto il mondo si affidano in modo sempre più esclusivo alla rete, gli stati e le aziende si pongono sempre con maggiore frequenza il problema della cybersecurity. L’ultimo caso di attacco informatico arriva dagli Stati Uniti, dove due hacker già identificati avrebbero avuto accesso per anni al database della Security and exchanges commission (Sec), ...

Caso Saguto - prima sentenza : il giudice Licata condannato a Due anni e 4 mesi : Arriva una prima condanna per il Caso Saguto, cioè l’inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia che ha preso il nome dell’ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo. La sentenza arriva alla fine del processo celebrato col rito abbreviato al tribunale di Caltanissetta nei confronti di due magistrati. Il gup Marcello Testaquadra ha condannato il giudice Fabio Licata a due anni e 4 mesi per falso ...

Ragazzo di 20 anni muore di meningite a Due giorni dal dramma di Federico Galluccio : Ancora un Ragazzo stroncato dalla meningite. Un giovane di 20 anni è morto colpito da una meningite da meningococco Y nell'ospedale di Sassari, dove era ricoverato in Rianimazione da ieri....

I Pac e Cesare Battisti : Due anni di sangue - 1978-79 - : Dai collettivi autonomi del quartiere della Barona alle rapine. Poi gli omicidi Santoro, Sabbadin, Torregiani e Campagna tra il 1978 e il 1979

Omicidio in sala giochi a Napoli - Due arresti dopo sedici anni : c'è anche il capoclan Mazzarella : Gli agenti Squadra Mobile della Questura di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta di questa Direzione distrettuale ...