DopoFestival 2019 | conduttori | cantanti e ospiti Il cast

(Di giovedì 17 gennaio 2019). IlDal 5 al 9 febbraio con il Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, arriva anche il. Come tutti gli anni, dopo ogni puntata del concorso canoro, andrà in onda il programma notturno dedicato alla musica italiana. Lo spettacolo quindi non termina con quello che accade sul palco dell’Ariston ma continua ancora per ore tra commenti e battute in un clima disteso e leggero.La trasmissione notturna è un vero e proprio show e rappresenta un’occasione di puro divertimento senza la tensione che inevitabilmente accompagna idurante la competizione.Nel 2018 è stato Edoardo Leo insieme alla sua troupe di amici a presentare le cinque puntate del post serata. Quest’anno sono previste tante sorprese e novità per ile glidel ...