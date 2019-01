Donald Trump rivela la nuova difesa antimissilistica americana

Eclissi del 21 Gennaio : la Superluna di sangue e quelle strane connessioni con Donald Trump : La Superluna di sangue il 21 Gennaio incanterà tutti gli appassionati di astronomia, e non, per almeno 1 ora e due minuti, periodo nel quale si tingerà di rosso in un’Eclissi totale. Pur non essendo un evento poi così raro, sono molte le profezie legate all’Apocalisse, le paure di strane connessioni con terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni meteo estremi che aleggiano intorno a questo evento che in realtà è semplicemente frutto ...

Elizabeth Warren - chi è la prima vera sfidante per Donald Trump : Ogni giorno duella con il presidente sui social. E ora vuole sfilargli la Casa Bianca. Vi raccontiamo chi è la prima candidata dem per il 2020: nemica di Wall Street che difende la classe media «I democratici americani devono candidare alla presidenza un bianco maschio per vincere» "

Donald Trump minaccia la Turchia : "Se attacca i curdi la devasteremo economicamente" : "devasteremo economicamente la Turchia se colpirà i curdi". Donald Trump minaccia apertamente Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che è iniziato il ritiro delle truppe americane dalla Siria, ma questo non darà il via libera ai turchi per l'assalto ai curdi siriani. "Creeremo una zona di sicurezza" assicura il presidente americano.Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial ...

Nel 2017 l’FBI aprì un’indagine per verificare se Donald Trump stesse lavorando segretamente per la Russia - dice il New York Times : Secondo il New York Times, nei giorni immediatamente successivi al licenziamento del presidente dell’FBI James Comey l’agenzia federale statunitense aprì un’indagine per verificare se il presidente Donald Trump stesse lavorando segretamente per la Russia. L’indagine aveva lo scopo di verificare se

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - testimonierà davanti al Congresso : Michael Cohen, ex avvocato e stretto collaboratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, testimonierà davanti al Congresso il 7 febbraio. Sarà interrogato a proposito dei rapporti tra il comitato elettorale di Trump e la Russia, argomento al centro dell’indagine

Usa - Donald Trump verso l'emergenza nazionale per la costruzione del muro a confine con il Messico : Per ottenere i fondi per il muro al confine con il Messico Trump sarebbe pronto a dichiarare l'emergenza nazionale. In questo modo il presidente Usa bypasserebbe il Congresso mettendo inoltre fine allo shutdown. Secondo la Cnn dirotterà i fondi che erano stati stanziati per gli aiuti al Texas e a Porto Rico colpiti dagli uragani per la costruzione del muro al confine con il Messico. Una prospettiva, questa, che allarma ...

Donald Trump ha trovato il modo per costruire il muro con il Mexico : Costi quel che costi il muro con il Mexico si farà. La Casa Bianca sta lavorando per dichiarare un’emergenza nazionale

Donald Trump - il discorso integrale : 'Muro col Messico - come fermo l'immigrazione' : Abbiamo richiesto più agenti, piu' giudici dell'immigrazione e piu' posti letto per avere il tempo di gestire la forte crescita nella immigrazione illegale che e' alimentata dalla nostra economia ...

Donald Trump : "C'è una crisi umanitaria al confine col Messico. Il muro serve subito" : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza". Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, di otto minuti, in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l'emergenza nazionale, uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche."L'immigrazione illegale e non controllata fa male ...

Il presidente turco Erdogan si è rifiutato di incontrare il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rifiutato di incontrare John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump, che si trovava ad Ankara da lunedì. Appena arrivato in Turchia, Bolton aveva detto che la Turchia non

Le 8 fatiche di Mike Pompeo - missione nel mondo arabo sunnita spaventato da Donald Trump : Una mega missione nei Paesi arabi sunniti per rassicurare i suoi più che preoccupati interlocutori che il dietrofront, sia pure diluito nel tempo, dei 2000 soldati statunitensi di stanza in Siria, voluto dal presidente Donald Trump, non significa che l'America si stia disimpegnando dal sempre più destabilizzato quadrante mediorientale. E già questa opera di convincimento appare impresa alquanto ardua. Se poi si aggiunge che ...

La Favorita : Olivia Colman paragona la regina Anna a Donald Trump : La situazione politica americana è stata affrontata anche da Jim Carrey , salito sul palco per consegnare il Vanguard Award al regista Peter Farrelly e al cast di Green Book : " Chiudiamo gli occhi e ...

Moavero in Usa : per Donald Trump su F35 e Muos non si può negoziare : The Donald ti dà carta bianca, sempre nell'ottica di "America first", ma non fa sconti. Ti riconosce un ruolo primario nella disastrata cabina di regia sulla Libia (geopoliticamente parlando, un Paese irrilevante per Washington), plaude per la linea della fermezza sui migranti, ma sui programmi di spesa che stanno a cuore all'amministrazione Trump (Nato, F-35, Muos) non c'è niente da negoziare, solo impegni da rispettare. ...

Donald Trump e il nuovo post su Instagram : "Il muro sta arrivando" - Sky TG24 - : Il presidente americano annuncia la costruzione della barriera con il Messico su Instagram. Ma la nuova Camera a maggioranza democratica ha votato la fine dello shutdown senza i 5 miliardi di fondi ...