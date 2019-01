Domenica In | da Mara Venier fa irruzione in studio l' amica di una vita

Barbara D'Urso - bomba su Domenica In e Mara Venier : "La verità? È normale che suo marito..." : Nell'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha riservato nuovamente delle attenzioni alla sua arci-rivale, Barbara D'Urso, il cui Domenica Live è stato ora confinato in altri orari. Insomma, la faida continua. Ora la parola passa a Carmelita, che intervistata dal settimanale Nuovo di Riccardo Si

Mara Venier si svela : progetto nuova fiction e ascolti di Domenica In : Mara Venier si rivela a Chi: il progetto della nuova fiction e gli ascolti di Domenica In Mara Venier non si ferma. Dopo aver riportato agli splendori di un tempo Domenica In, la conduttrice veneziana potrebbe presto tornare a recitare. Lo ha svelato lei stessa, durante l’intervista rilasciata a Chi (in edicola domani). Al settimanale […] L'articolo Mara Venier si svela: progetto nuova fiction e ascolti di Domenica In proviene da ...

Mara Venier parla del suo nuovo progetto dopo Domenica In : Mara Venier dopo Domenica In torna a recitare in una fiction? Mara Venier non se n’è mai andata. A ritmo di ‘Io sono ancora qua’ è partita la sua Domenica In, ma la verità è che la televisione ha sempre sentito la mancanza della zia più amata dagli italiani e fin da quando Maria decise di prenderla sotto la propria ala protettrice, il pubblico non ha potuto far altro che goderne. Ma L’Isola dei Famosi (nel ruolo di ...

Domenica In - il colpo di scena di Mara Venier : non solo televisione - la scelta che spiazza : Mara Venier spiazza tutti con una dichiarazione a sorpresa. La regina della Domenica Rai potrebbe decidere una svolta professionale. "C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà La fioraia del Giambellino. Così potrei tornare a fare anche l’attrice", rivela Mara Venier in un’int

Domenica in - frecciatina di Mara Venier a Barbara D'Urso per il ritorno di Domenica Live : FUNWEEK.IT - Anche Mara Venier è tornata in onda dopo la lunga pausa natalizia con Domenica In e lo ha fatto col solito entusiasmo contagioso e concedendosi - diciamo così - quella che a molti è parsa ...

Domenica In - Mara Venier e il crollo in diretta con Giampiero Galeazzi. Parla lei : perché è 'fuggita' : 'Mi sono emozionata molto perché Giampiero Galeazzi è nel mio cuore'. Mara Venier , il giorno dopo la puntata ad alto tasso emotivo di Domenica In , commenta così con l'agenzia Ansa il nuovo incontro ...

Domenica In - vergogna di Alberico Lemme : 'Mara Venier rinco***' - volano insulti : Alberico Lemme dà della 'rinco' a Mara Venier e smentisce quanto detto Domenica 13 gennaio a Domenica In dalla conduttrice. Nel corso della puntata, la Venier ha affrontato l' argomento diete insieme ...

Domenica In - Mara Venier trionfa e il marito massacra Barbara D'Urso : la battuta atroce : Guerra fredda. Anzi freddissima. La guerra mai finita tra Mara Venier e Barbara D'Urso. Già, perché ieri - Domenica 13 gennaio - Domenica In è andata in onda su Rai 1 senza la concorrenza di Carmelita e Domenica Live su Canale 5. Risultato? Pessimo per Mediaset: la Venier ha centrato il miglior risu

Domenica In : Mara Venier al 20% di share senza Barbara D’Urso : Mara Venier sfiora il 20% di share: quasi 3 milioni e mezzo di spettatori per Domenica In Mara Venier asfalta ancora una volta Mediaset. Domenica In ha sfiorato il 20% di share, vincendo la battaglia degli ascolti contro le Soap di Canale 5. Dopo una pausa natalizia e le puntate registrate in largo anticipo, quella del 13 gennaio è stata la prima puntata dell’anno in diretta del contenitore del dì festivo di Rai1. Come rivelano gli ascolti ...

Domenica In - Mara Venier fa il vuoto senza concorrenza : Mediast - enormi dubbi sulla scelta : Forse, accorciare Domenica Live per far posto alle soap, non è stata una scelta azzeccata. A Mediaset, infatti, si interrogano. Tutta "colpa" dei dati dello share di Domenica 13 gennaio, che hanno segnato il trionfo di Mara Venier e Domenica In su Rai 1, che senza la concorrenza di Barbara D'Urso ha