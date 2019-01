Disturbo bipolare e sindrome maniacale | ecco cosa succede se il nostro cervello non

I farmaci per cuore e diabete sono utili anche per trattare schizofrenia e Disturbo bipolare : Una ricerca pubblicata su “Jama Psychiatry”, condotta da ricercatori dell’University College London, del Karolinska Institutet e dell’Università di Hong Kong, ha rilevato che i farmaci usati per patologie come ipertensione, colesterolo alto e diabete potrebbero rivelarsi utili per pazienti affetti da schizofrenia e disturbo bipolare. Gli esperti hanno analizzato i dati di 142.261 pazienti con patologie mentali in Svezia: ...