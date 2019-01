Diretta Masterchef Italia | al via l' ottava stagione

MASTERCHEF ITALIA 2019/ Anticipazioni e Diretta 17 gennaio - video : tutti pazzi per chef Locatelli! : MASTERchef ITALIA 2019 al via da giovedì 17 gennaio, in prima serata su Sky Uno: le selezioni dei concorrenti e il debutto del giudice Giorgio Locatelli.

MasterChef All Stars Italia - la finale in Diretta : vince Michele : 23.34 E questa prima edizione di MasterChef All Stars Italia finisce qui. Davvero complimenti. E pensate presto a una versione per campioni: rivoglio Spyros.23.22 Simone avrebbe meritato secondo me: umile, sorridente, con la gioia nel cuore e la tenerezza nello sguardo. Ma non demorde e sempre sorridendo "Ora comincia tutto". Standing ovation. "Io sono il migliore. Michele Cannistraro è il migliore" dice convinto Michele in ...

MASTERCHEF ALL STARS ITALIA - LA FINALE/ Vincitore e Diretta : occhi puntati su Giorgio Locatelli! : MASTERCHEF ITALIA All STARS, la FINALE: chi sarà il Vincitore? I finalisti Rubina, Michele, Maradona, Danny e Simone si giocano il titolo.

MasterChef All Stars Italia - la finale in Diretta : chi vincerà? : finale di MasterChef All Stars con sorpresa per i 5 semifinalisti che si sconteranno nell'ultimo doppio appuntamento della stagione questa sera, giovedì 10 gennaio 2019, che seguiremo live su TvBlog dalle 21.15.prosegui la letturaMasterChef All Stars Italia, la finale in diretta: chi vincerà? pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2019 19:27.

Masterchef All Stars Italia - la Finale/ Vincitore e Diretta : la sfida dei cuochi non si conclude stasera! : Masterchef Italia All Stars, la Finale: chi sarà il Vincitore? I finalisti Rubina, Michele, Maradona, Danny e Simone si giocano il titolo.

Diretta Masterchef All Stars : stasera in onda la finale : stasera, a partire dalle 21.15, su Sky Uno andranno in onda la semifinale e la finale della prima edizione di Masterchef All Stars, il cooking show che ha visto in sfida alcuni dei protagonisti delle prime sette edizioni di Masterchef Italia. Settimana scorsa ci siamo lasciati con due eliminazioni pesanti; la prima quella di Alida, che è stata la conseguenza di un forte diverbio avvenuto tra lei e Iginio Massari (giudice speciale della scorsa ...

MasterChef All Stars Italia - Diretta terza puntata : Invention Test : [live_placement] MasterChef All Stars Italia, la terza puntata Siamo al penultimo doppio appuntamento con MasterChef All Stars Italia che questa sera, giovedì 3 gennaio, alle 21.15 su SkyUno celebra la sua terza puntata e che seguiremo in liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaMasterChef All Stars Italia, diretta terza puntata: Invention Test pubblicato su TVBlog.it 03 gennaio 2019 21:00.

Masterchef All Stars Italia/ Diretta ed eliminati del 3 gennaio : la riflessione di Bruno Barbieri sullo show : Masterchef All Stars Italia, Diretta ed eliminati: chi saranno i finalisti? Ospite speciale della semifinale è il maestro pasticcere Iginio Massari.

Diretta Masterchef All Stars : stasera il terzo giudice sarà Iginio Massari : stasera penultimo appuntamento con Masterchef All Stars, il cooking show targato Sky che vede in sfida alcuni tra i protagonisti indiscussi delle prime sette stagioni di Masterchef Italia. Settimana scorsa ci siamo lasciati con ben tre eliminazioni. La prima è stata quella di Almo all'Invention Test; purtroppo il suo panino gourmet alla trippa di baccalà non ha convinto i giudici e l'ospite d'eccezione, lo chef Mauro Uliassi....Continua a leggere

MasterChef All Stars Italia - Diretta seconda puntata : Pressure Test : Secondo doppio appuntamento con MasterChef All Stars Italia questa sera, giovedì 27 dicembre, alle 21.15 su SkyUno

Masterchef All Stars/ Diretta e eliminato 27 dicembre : Antonia Klugmann torna per una sera : Masterchef All Stars Italia, Diretta ed eliminato della puntata del 27 dicembre 2018. torna in giuria la chef Antonia Klugmann

MasterChef All Stars Italia - Diretta seconda puntata : Mystery Box