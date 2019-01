“Difesa sempre legittima” | cosa prevede la riforma della Lega

ilfogliettone

(Di giovedì 17 gennaio 2019) La commissione GiustiziaCamera ha licenziato la proposta di legge sulla legittima difesa, bocciando tutti e 81 gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Come previsto, M5s ehanno respinto tutti i tentativi delle opposizioni di modificare il testo, che e' gia' stata approvata dal Senato, per evitare una terza lettura in Parlamento e, quindi, un inevitabile allungamento dei tempi.Ora si attendono i pareri delle altre commissioni sul testoproposta di legge targata, e la calendarizzazione per l'Aula, che sara' chiesta oggi alla riunioneconferenza dei capigruppo di Montecitorio, convocata alle 14. Dopodiche', al massimo all'inizioprossima settimana, la commissione Giustizia votera' il mandato al relatore per l'Aula, il leghista Roberto Turri. L'obiettivo dei leghisti e' incassare il via libera definitivo entro il mese di febbraio, ...