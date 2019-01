Dieta per la salute del pianeta | diminuire la carne del 50% I vegani hanno vinto davvero?

Cos'è la Dieta per la salute del pianeta?/ Ecco come si mette a rischio la biodiversità : La dieta universale verrà presentata oggi a Oslo: ha l'obiettivo di evitare 11,6 milioni di morti ogni anno per cattive abitudini alimentari.

Ecco che cos’è la Dieta per la salute del pianeta : La salute passa per l’alimentazione. E non soltanto la nostra, ma anche quella del pianeta. Agricoltura, pesca e allevamenti intensivi rappresentano attualmente una fonte non trascurabile di inquinamento, mettono a rischio la biodiversità, e contribuiscono al consumo di risorse essenziali come l’acqua e il suolo. Ma in futuro potrebbero trasformarsi in una risorsa fondamentale, capace non solo di assicurare una migliore salute a tutti noi, ma ...

Dieta per il fegato : elimini le scorie e bruci i grassi : La Dieta del fegato consente di prendersi cura di questo organo così importante, eliminando le scorie e bruciando i grassi. Il fegato svolge numerose funzioni essenziali per il benessere del nostro organismo, per questo è fondamentale prendercene cura a partire dall’alimentazione. Spesso infatti dei pasti troppo pesanti, cibi grassi e uno stile di vita poco sano impediscono il buon funzionamento di questo organo. Cosa accade quando il ...

Dimagrire con la Dieta giusta : ecco come perdi peso : dieta | Dimagrire velocemente | dieta giusta | menù | Dimagrire di qualche chilo con la dieta giusta seguendo solo alcune regole. ecco come.

Dieta detox juice plus per dimagrire in 10 giorni : come funziona e consigli : Dieta detox juice plus per dimagrire in 10 giorni: come funziona e consigli come funziona la Dieta detox Dopo gli “sgarri” alimentari delle feste è corsa ai rimedi per la linea. D’altra parte, bisogna stare molto attenti alle soluzioni “miracolose” quando si parla di diete dimagranti. Tra l’altro, ritornare a uno stile di vita sano – corretta alimentazione e attività fisica – molto spesso può bastare a recuperare la forma migliore. Insomma, ...

Dieta dimagrante con zenzero e limone : menù per dimagrire subito : La Dieta dimagrante con zenzero e limone può far dimagrire fino a 2 kg in 3 giorni. E' una Dieta lampo che drena e libera l'organismo da tossine. menù

Astronomia : Dieta ipercalorica per buchi neri dormienti : Hanno una stazza che oltrepassa miliardi di volte quella del Sole e se ne stanno acquattati a pasteggiare a base di gas e stelle nel ‘cuore’ delle galassie, Via Lattea compresa: sono i buchi neri supermassicci, crapuloni spaziali che fanno piazza pulita di tutto quello che gli capita a tiro e che sono al centro dell’attenzione della comunità scientifica per i loro meccanismi di accrescimento, ancora non del tutto chiari. Un nuovo studio, ...

Cinque semplici passaggi di preparazione della torta all'acqua - il dolce per chi è a Dieta : Ecco la ricetta di un dessert gustoso e leggero, ideale per chi non può esagerare per via della dieta o dei valori del colesterolo troppo alti. La preparazione è molto semplice e gli ingredienti per quattro persone sono: 185 ml di acqua, 115 gr di zucchero, 175 gr di farina 00, 35 ml di olio di semi, scorza, 1 bustina di lievito per dolci e 1 bustina di zucchero a velo. Buon lavoro e buon appetito!

John DePass - il campione di culturismo nordamericano fa discutere : per guarire da un dolore cronico segue una Dieta a base di urina : Si chiama John DePass ha 46 anni ed è un famosissimo culturista canadese. Ex campione e preparatore atletico con un curriculum, nella sua categoria, degno di nota: dalla partecipazione al concorso di Mister Universo alla vittoria del Campionato di culturismo dei pesi medi in Nordamerica. Negli ultimi giorni si discute molto del palestrato signore, non per meriti sportivi ma perché afferma di aver vinto un dolore cronico di cui era vittima grazie ...

Dieta del panino : perdi 2 chili in una settimana : Con la Dieta del panino si perdono sino a 2 kg a settimana, rimanendo in forma con un pasto leggero, ma light e completo. Perdere qualche chilo e rispettare la Dieta è difficile quando si è sempre di corsa. Di fronte alla necessità di mangiare qualcosa di veloce infatti spesso ci troviamo a scegliere delle opzioni super caloriche, come la pizza farcita, la piadina con lo strutto o i panini al burro con l’affettato. Per rimanere in forma ...

Dieta in bianco per dimagrire : migliora benessere intestinale : menù : La Dieta in bianco è un'alimentazione ideale per dimagrire di qualche chilo e migliorare il benessere intestinale dopo una gastroenterite virale. menù

Dieta IPERPROTEICA - COSA MANGIARE/ Il menù per dimagrire subito : DIETA, perché l'attività fisica non fa dimagrire: "Bisogna agire sull'alimentazione e MANGIARE meno". Lo riporta un articolo della CNN

Dieta iperproteica - ecco come dimagrire subito : menù : La Dieta iperproteica è tra le diete più ricercate per un dimagrimento veloce. Tra le più famose la Scarsdale, la Dukan. Il menù per dimagrire subito

Il tapis roulant per mettere a Dieta il tuo gatto : Un tapis roulant per rimettere in forma il gatto. L’idea è di The Little Cat, che ha presentato la sua novità al Ces di Las Vegas, spinta dall’impossibilità di uscire e correre all’esterno dei gatti che, al contrario dei cani, sono costretti a vivere in casa e assaggiare il mondo esterno molto raramente. Il prodotto vuole essere una soluzione per far perdere qualche chilogrammo al felino e somiglia una grande ruota per criceto che ...