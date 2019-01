Dentista si rifiuta di curare un paziente sieropositivo Siamo rimasti a 20 anni fa | anzi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 gennaio 2019) È successo e chissà quante volte è già successo: un(ma tanti sono i sanitari e in ogni Paese che hanno fatto lo stesso) si sarebbeto di prestare le sue cure perché il suo cliente gli ha riferito del suo stato di sieropositività. Questo atto, così come è stato riportato, ha determinato la reazione del ministro della Salute, che ha dichiarato: “Non è accettabile che una persona sieropositiva sia cacciata da uno studio odontoiatrico perché non in grado di ‘gestire’ uncon Hiv. Nessun operatore della sanità può pensare di agire in base al pregiudizio e non sulla scorta delle evidenze scientifiche. Anche perché esistono linee guida per la gestione dei pazienti odontoiatrici sieropositivi”.Questa vicenda, nel cui merito non entro in quanto i particolari verranno chiariti nella sede e nei modi appropriati, mi consente però di ripetere alcuni ...