Decretone | Salvini | ' Obiettivo quota 41 | la Fornero si prepari a piangere ancora'

Decretone - Salvini : 'Ci sarà la riforma della governance di Inps e INAIL' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Reddito e quota 100 - ok al Decretone. Di Maio : ‘Domande da marzo - fondi da aprile’. Salvini : ‘Riscatto laurea per under 45’ : Il governo ha approvato il cosiddetto “decretone”: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri, ovvero 22 miliardi di euro“, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Quindi le coperture c’erano”, ha detto Luigi Di Maio. “Oggi nasce un nuovo ...

Reddito e quota 100 - approvato il Decretone. Salvini : “Stanziati soldi veri”. Di Maio : “Nuovo welfare state in Italia” : Il decretone è stato approvato: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle due riforme più importanti per Lega e M5s, ovvero Reddito di cittadinanza e quota 100. “Dalle parole ai fatti. Abbiamo stanziato soldi veri”, ha esultato il leader del Carroccio Matteo Salvini. “Sono onorato”, ha detto Luigi Di Maio. “Quindi le coperture c’erano. A tutti quelli che in questi anni ci hanno detto che non si ...