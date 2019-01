Decretone | Di Maio su rischio fiducia | “Perché opposizioni dovrebbero fare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 gennaio 2019) “Se escludiamo l’ipotesi di mettere lain Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto dicome è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ostruzionismo per misure del genere che portano nelle case degli italiani lavoro e la possibilità di andare in pensione”, ha invece tagliato corto Luigi DiL'articolo, Disu: “Perchéostruzionismo?” Conte: “Mai prova di forza” proviene da Il Fatto Quotidiano.