De Masi | Questo è un governo di stagisti Di Maio? Caso unico al mondo

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Il lavoro per come lo conosciamo sparirà entro il 2054: questa è stata la recente previsione fatta da Davide Casaleggio sulle pagine de Il Corriere della Sera. Oggi, dalle pagine de Il Giornale, a commentare quelle parole giunge il sociologo Domenico De- ex punto di riferimento dei pentastellati in tema welfare. Defa ipotesi a più breve termine rispetto a quelle di Casaleggio, al quale lancia anche qualche frecciata:Io che studio questi temi, faccio previsioni che si fermano ai prossimi anni. Lui si spinge addirittura al 2054. Mah. Prima di parlare bisogna andare sul campo. Io non smetto di andarci. ... Per conoscere occorre studiare. Casaleggio che basi ha? A quali ricerche si riferisce?Negli anni passati, Deaveva parlato di "reddito di cittadinanza", ma rispetto a quello voluto dalgialloverde ha le idee chiare:Ma quale reddito di ...