Davide Lippi aggredito a Milano | picchiato e minacciato di morte da tre rapinatori

Paura per Davide Lippi - aggredito il figlio di Marcello : Paura nelle ultime ore per Davide Lippi, figlio dell’ex Ct della Nazionale Campione del Mondo. Il procuratore sportivo è stato infatti aggredito in serata davanti alla sua abitazione, secondo la ricostruzione la vittima sarebbe stata aggredita da tre persone con il volto coperto da caschi che lo avrebbero preso a calci e pugni. Lippi sarebbe riuscito a fuggire e trovare rifugio nei box condominiali della palazzina in zona Sempione. ...