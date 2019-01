Dalle ' cene eleganti' con Berlusconi a Sanremo | il ritorno dell' Angiolina Jolie di Bari

Britney Spears e il momentaneo ritiro Dalle scene. "La famiglia prima di tutto" : Non è un periodo felice per Britney Spears . La pop star e principessa indiscussa della musica contemporanea, decide di prendersi una pausa dl tour e dall'album che stava realizzando. Da sempre legata ...

Astrofisica - Dalle ceneri delle stelle il segreto della loro età : Roma, 11 gen., askanews, - L'età delle stelle della nostra galassia potrà essere determinata con un margine di errore ridotto rispetto ai metodi convenzionali. A firma dei ricercatori dell'Università ...

Al Bano svela la verità sul ‘non ritiro’ Dalle scene : “La Madonna mi ha aiutato” : Il cantante di Cellino San Marco, in un'intervista a Di Più, racconta cosa lo ha davvero spinto a non fermarsi qui. La sua...

League of Legends : il campione del mondo Ambition annuncia il suo ritiro Dalle scene : Il campione del mondo di League of Legends è un giovane ragazzo coreano noto come Ambition, e come riporta VG247 ha annunciato il suo ritiro dal palco della scena professionale di LoL.Il ragazzo è ha vinto il titolo di campione del mondo nel 2017, ed è stato anche protagonista del video musicale del LoL World Championship 2018. Egli ha dunque annunciato il suo ritiro dalla scena professionale del popolare eSport, e ha scelto di farlo proprio ...

Roma - Dalle ceneri del Salario rinasce Cerroni : a Rocca Cencia 100 tonnellate di rifiuti “orfane” del Tmb andato a fuoco : E così la città di Roma torna di nuovo a rivolgersi al “Supremo”. Con “sole” 100 tonnellate, per carità. Ma la sensazione è che Manlio Cerroni, già così, abbia vinto di nuovo. Il tritovagliatore di Rocca Cencia, di proprietà del patron di Malagrotta ma gestito dalla ditta “amica” Porcarelli, accoglierà 100 delle 700 tonnellate orfane del Tmb Salario, rovinosamente bruciato prima dell’alba di martedì mattina. Le altre 600 verranno lavorate nel ...

Dalle cene di lavoro ai pomeriggi con gli amici : ecco le occasioni in cui virus e batteri potrebbero scatenare epidemie : cene di lavoro, pomeriggi con gli amici e aperitivi in compagnia sono state inserite tra le occasioni sociali durante le quali virus e batteri si diffondono maggiormente. Un modello matematico ‘made in Italy‘ è in grado di prevedere l’andamento di un’infezione o un’epidemia, tenendo conto anche di questo aspetto. “La maggior parte della letteratura scientifica esistente presuppone che le epidemie si diffondano ...

Gabriel Garko sono stato lontano Dalle scene e oggi sono più sereno : In una lunga intervista rilasciata al settimanale “chi” ’attore Gabriel Garko parla di tante cose e affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, ha sempre protetto dall’eccessiva attenzione mediatica. Gabriel Garko è apparso molto sereno dopo un periodo di riposo e anche la sua vita sociale ne ha ampiamente giovato, ecco cosa ha raccontato: ”sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto ...

Dalle ceneri della Nokia alle mille startup. Il nuovo volto hi-tech della Finlandia : Apre Slush, la fiera tecnologica di Helsinki. Oltre tremila nuove aziende presenti, fra le quali diverse italiane, e investitori da tutto il mondo. “E ora stiamo puntato ad attirare compagnie straniere investendo in chi apre qui”, spiega il governo finlandese

'Darksiders 3' : Dalle ceneri di THQ e Crytek risorge un terzo capitolo : La mappa di gioco offre un territorio ampio e variegato da esplorare, lo scenario cambia spesso spostandosi da una parte all'altra del mondo ed anche la precisione grafica è rispettata, l'impatto ...

Il set de Il Trono di Spade 8 top secret - i segreti dell’ultima stagione Dalle scene fake alla sicurezza : Non è un segreto che la serie cerchi di soffocare la fuoriuscita di spoiler, ma per Il Trono di Spade 8, la produzione ha superato se stessa. In passato, se ben ricordate, qualche furbetto era riuscito a eludere la sicurezza del sistema informatico, rubando leak di episodi, che poi sono andati in rete creando un bel disastro. Per Il Trono di Spade 8, uno dei registi della serie aveva confidato di aver girato delle scene false per sviare i ...

Occhetto alla Bolognina 30 anni dopo la svolta : “La sinistra? Può risorge Dalle proprie ceneri. Ma il Pd non l’ha ancora capito” : “La sinistra è un’araba fenice che può risorgere dalle proprie ceneri solo se è consapevole di aver raggiunto lo stato di cenere, e quindi rifare tutto in modo nuovo. Il Pd non l’ha ancora capito”. Trent’anni dopo la svolta della Bolognina, Achille Occhetto, è tornato al circolo della Bolognina, a pochi metri da dove il 12 novembre del 1989 pronunciò le frasi che aprirono la strada al passaggio dal Partito Comunista Italiano (poi sciolto nel ...