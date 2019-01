Dal 17 ottobre a Bergamo torna Forme | ' Vinitaly del formaggio'

Maltempo Liguria : Dalla giunta 600mila euro per i danni di ottobre : La giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore alla Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, ha stanziato 616.796 di euro da fondi Por Fesr 2014-2020 per il cofinanziamento di interventi nei territori del Tigullio e della Val di Vara. In particolare, 499.400 euro vanno alla Città metropolitana di Genova per la SP 127 di Portofino e 117.196 alla Provincia della Spezia per la frana sulla SP 566 per Sesta Godano. “È un segnale che ...