Dakar - Al-Attiyah e la Toyota vincono l' edizione 2019

Dakar 2019 – Tris in carriera di Al-Attiyah - il qatariota regala il primo successo alla Toyota. Ultima tappa a Sainz : Il pilota del Qatar vince per la terza volta la Dakar, rompendo il sortilegio della Toyota che non aveva mai trionfato tra le auto Nasser Al-Attiyah vince la Dakar 2019, ottenendo così il terzo successo in carriera nel più famoso rally raid del mondo. Un dominio incontrastato, iniziato dopo la terza tappa e durato fino alla decima, giorno in cui il pilota della Toyota ha potuto finalmente alzare le braccia al cielo. Sorride anche la Casa ...

Dakar 2019 - risultati ultima tappa auto : Carlos Sainz si impone nella “Pisco-Lima” - Nasser Al-Attiyah si aggiudica il successo finale : E’ tempo di giudizi finali, è tempo di festeggiamenti. La Dakar 2019, giunta alla sua 41esima edizione, ha visto completarsi l’ultimo atto della categoria “auto”, la Pisco-Lima di 359 km. La stage ha emesso il proprio verdetto e il traguardo parziale è stato ad appannaggio dello spagnolo Carlos Sainz, vincitore 12 mesi fa della Maratona del deserto. Lo spagnolo si è imposto a bordo della sua MINI davanti alla Peugeot del ...

Dakar - Tappa 9 - Vince Al-Attiyah - Peterhansel si ritira : Nasser Al-Attiyah ha vinto la nona Tappa della Dakar, la seconda ad anello, con partenza e arrivo a Pisco per un totale di 313 chilometri di prova speciale. Il pilota della Toyota ha approfittato dei problemi di Loeb e Despres, Vincendo la Tappa e allungando ancora sugli avversari, facendo un altro importante passo verso la vittoria finale. Seconda posizione di Tappa per Nani Roma, che ha portato la sua Mini a 4 minuti e 58 secondi dalla Hilux ...

Dakar 2019 - risultati nona tappa auto : Nasser Al-Attiyah si impone anche nella mass start e si avvicina al trionfo. Loeb sprofonda - si ferma Peterhansel : Nasser Al-Attiyah si aggiudica la nona tappa del Rally Dakar 2019 ed è ormai ad un passo dalla conquista del terzo successo della carriera nella classifica generale della Maratona del Deserto. Il pilota qatariota ha impostato una gara abbastanza regolare per difendere il grande vantaggio accumulato durante le prime otto tappe della corsa ed ha approfittato degli errori commessi dai francesi Sebastien Loeb e Cyril Despres nell’ultimo ...

Dakar 2019 - risultati ottava tappa auto : Sebastien Loeb domina a Pisco - Al-Attiyah è secondo e guadagna terreno sugli inseguitori. Crolla Peterhansel : Lo spettacolo della Dakar 2019 continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena inaspettati con un’ottava tappa che è sembrata a lungo nelle mani di Nasser Al-Attiyah per poi cambiare padrone nella seconda parte a causa della strepitosa prestazione dell’eterno francese Sebastien Loeb (PH-Sport), giunto alla quarta vittoria in questa edizione. Il nove volte campione del mondo WRC ha domato magistralmente le varie sezioni di dune ...

Dakar 2019 - risultati settima tappa auto : Stephane Peterhansel doma il deserto - crolla Loeb - mentre Al-Attiyah gestisce senza problemi : Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW Team) si è aggiudicato la settima tappa della Dakar 2019 per quanto riguarda le auto, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Il tracciato risultava decisamente impegnativo dal punto di vista della navigazione e della capacità di guida tra le dune del deserto di ...