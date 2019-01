Da Moro a Bologna | l’ex magistrato Turone racconta il triennio oscuro della Repubblica

Chievo - claMoroso Ventura : si dimette dopo il pari contro il Bologna : Aveva accettato la panchina del Chievo con grande entusiasmo, ma in quattro partite Giampiero Ventura ha raccolto un solo pareggio e tre sconfitte. Pessimo l’esordio casalingo contro l’Atalanta (1-5), male le due partite successive contro Cagliari (2-1 in Sardegna) e al “Bentegodi” contro il Sassuolo (0-2) fino al pareggio di oggi pomeriggio per 2-2 contro il Bologna. I clivensi sono passati in svantaggio per poi ...