Curry 41 | Warriors da corsa Rilancio Celtics | Harden ne fa 58

NBA - risultati della notte : Irving trascinante contro Toronto - rimonta Warriors con super Curry : Boston Celtics-Toronto Raptors 117-108 Il ritorno a casa rappresenta sempre un toccasana per i Boston Celtics. Dopo le tre sconfitte consecutive raccolte in trasferta tra Miami, Orlando e Brooklyn, i ...

NBA - notte di stelle : Curry guida i Golden State Warriors. Due overtime a Washington : LOS ANGELES , USA, - Doveva essere la serata di LeBron James , invece la partita tra Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers fa solo da cornice a una spettacolare notte NBA. Toronto resta prima nella ...

NBA – Curry carica gli Warriors : “con Cousins in campo saremo di un altro livello. Cambieremo alcuni aspetti del gioco” : Stephen Curry non vede l’ora che DeMarcus Cousins possa scendere in campo con i Golden State Warriors: il playmaker della Baia spende parole positive in merito all’ex Pelicans Il conto alla rovescia è quasi terminato, DeMarcus Cousins è quasi pronto a fare il suo esordio stagionale con i Golden State Warriors. Il centro, firmato da free agent in estate dopo essere uscito dal contratto con i Pelicans, è rimasto fermo per diversi mesi a ...

Basket - Nba : Warriors ok e Curry da record - Toronto torna in vetta a Est : WASHINGTON - Steph Curry riscrive la storia. Alla Oracle Arena, Golden State, 28-14, travolge Chicago, 10-32, 146-109 e il due volte Mvp sale al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei ...

Risultati NBA – Warriors-Rockets termina all’overtime : Curry si inchina ad Harden - bene Spurs e Nuggets : La sfida tra Golden State Warriors e Houston Rocket infiamma la nottata italiana: Harden sorride, Curry ko Poche le partite di NBA disputate nella notte italiana, ma nonostante ciò non è di certo mancato lo spettacolo: vittoria per i San Antonio Spurs sui Toronto Raptors, per 125-107. Solo sette punti per l’italiano Belinelli, mentre ha trascinato la squadra Aldridge con i suoi 23 punti. Ottima la prestazione di DeRozan, a referto ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Nba risultati : Curry e Durant sbagliano Portland sorprende i Warriors : Supplementare, sotto di due punti. Tripla per vincere a segno, a 5' dalla fine. Il sogno di tutti. Lo realizza Lillard nella 'sua' Oakland zittendo l'Oracle Arena, che ai playoff gli ha riservato ...

NBA – Steph Curry scuote gli Warriors : “se giochiamo così non vinceremo il titolo” : Steph Curry scuote gli Warriors dopo il ko contro i Lakers nel Christmas Day: il playmaker di Golden State chiede a gran voce un cambio di rotta Christmas Day amaro per i Golden State Warriors che sotto l’albero trovano una sconfitta. I campioni NBA in carica si arrendono ai giovani Los Angeles Lakers guidati dal solito LeBron James, autore di una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi. Sconfitta che non fa altro che gettare nuovi dubbi ...

NBA - Golden State Warriors-Los Angeles Lakers in tv : programma - orario e streaming. LeBron James sfida Curry e Durant! : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si vivrà sotto l’albero. Cinque partite, ma ovviamente l’attesa è tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers. Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il Re dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Sarà un match entusiasmante con i campioni in carica che sono ...

NBA 2019 - i risultati della notte (24 dicembre) : Warriors battono Clippers (25 di Gallinari) con 42 punti e una magia di Curry - Lakers e Thunder battuti : L’ultima giornata di partite prima di Natale riserva al mondo NBA una grande varietà di sorprese, partite lottate, grandi prestazioni di singoli e, in generale, una bella scorpacciata di pallacanestro distribuita su 11 partite. Andiamo a vedere che cos’è successo. La prima pagina spetta al match tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers: lo vincono i campioni NBA per 129-127 allungando nel terzo quarto, rischiando di farsi ...

NBA : Shaq : 'I miei Lakers più forti degli Warriors' - Steph Curry non è d'accordo : Le comparazioni tra squadre di diverse epoche sono tanto stucchevoli quanto cicliche, ma questa volte Steph Curry non ha voluto chiudere per l'ennesima volta un occhio verso chi ha pensato che i suoi ...

Nba - rientra Curry ma i Warriors cadono a Detroit. Milwaukee scivola a New York : Non basta il rientro dopo l'infortunio di Stephen Curry , autore di 27 punti con 10/21 al tiro. Golden State cade 111-102 sul campo di Philadelphia , trascinata dai 26 punti di Blake Griffin. Il ...

Risultati NBA – Durant - Curry e Thompson non bastano agli Warriors - Rockets show nella notte italiana : Golden State ko, sorridono Houston Rockets e Toronto Raptors: i Risultati delle partite di NBA della notte Un sabato sera ricco di spettacolo sui parquet americani tra giocate da urlo e sorprese. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Detroit Pistons e Golden State Warriors: i padroni di casa hanno mandato al tappeto i campioni in carica per 111-102. Il terzetto Durant, Curry e Thompson, andati a referto rispettivamente con 28, 27 e 21 ...

NBA – Incidente d’auto per Steph Curry sulla Higway 24 : le condizioni del playmaker degli Warriors [VIDEO] : Steph Curry è rimasto coinvolto in un Incidente d’auto sulla Higway 24 nei pressi Oakland: l’auto del playmaker sarebbe stata colpita più volte Attimi di paura per tutti i tifosi dei Golden State Warriors. Steph Curry, stella della franchigia, è rimasto coinvolto in un brutto Incidente d’auto che poteva costargli molto caro. Il playmaker della squadra californiana, secondo quanto riporta ABC 7 News, è rimasto coinvolto in un Incidente con ...