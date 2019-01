Crolla a New York Keycorp

Crolla a New York Callaway Golf : Si muove in profondo rosso la società che produce attrezzature da Golf , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,18% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...

Movado - Crollano le quotazioni a New York : Retrocede molto la big statunitense degli orologi di lusso , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,26%. L'andamento di Movado nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

Petrolio : a New York Crolla a 50 - 4 dlr : ANSA, - NEW York, 23 NOV - Il Petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,69% a 50,42 dollari al barile. 23 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Crolla a New York Wynn Resorts : Aggressivo avvitamento per la società che gestisce una importante catena di Casino , che tratta in perdita del 3,30% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Borse giù. Nasdaq - -2% - ormai sotto quota 7mila. Il petrolio Crolla a New York : Il mercato continua a temere scorte mondiali in aumento e un rallentamento dell'economia, che peserebbe sulla domanda. Sale l'attesa per la riunione dell'Opec e dei suoi alleati come la Russia in ...

Borse giù. Nasdaq (-2%) ormai sotto quota 7mila. Il petrolio Crolla a New York : Europa in rosso, Piazza Affari, appesantita dalle vendite sui titoli bancari e dal balzo dello spread. Vendite su Stmicroelectronics, si salva solo Enel dopo il piano industriale. Il titolo di Cupertino ha perso più del 20% dai picchi di ottobre. Tutti e tre gli indici di riferimento di Wall Street sono in rosso da inizio anno...

Crolla a New York Ralph Lauren : Pressione sulla maison statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,49%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...