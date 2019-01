Coppa del Re | il Barcellona rischia una clamorosa eliminazione | reclamo del Levante

Bob - Coppa del Mondo Igls 2019 : chi interromperà il dominio della Germania? : Nuovo appuntamento, il quinto su otto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob. Nel week-end andranno in scena le gare sul ghiaccio austriaco: si gareggia sulla storica pista di Igls, in quel di Innsbruck. Il programma prevede bob a 2 e bob femminile sabato, il 4 invece domenica. Chi interromperà il dominio della Germania? I teutonici, soprattutto al maschile, stanno risultando davvero dominanti. Nel 2 Francesco Friedrich, campione olimpico ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli altri. ...

Spagna - il Barcellona rischia l’esclusione dalla Coppa del Re : Il club catalano, durante l'incontro di andata valido per gli ottavi della competizione, ha schierato un calciatore della "squadra B" che risultava squalificato. L'articolo Spagna, il Barcellona rischia l’esclusione dalla Coppa del Re è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

SuperCoppa - le decisioni del Giudice Sportivo : quattro squalificati - una giornata di stop per Gattuso : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, relative alla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan disputata a Gedda. Le sanzioni, per regolamento, dovranno essere scontate nella ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : atlete a Cortina contro i cambiamenti climatici : Le atlete di sci alpino in gara a Cortina per la tappa di Coppa del mondo indosseranno una scritta sul petto contro i cambiamenti climatici ”Le atlete in gara nella tappa di Coppa del mondo di sci femminile a Cortina avranno scritto sul petto: ”Save our planet. Stop climate change”. Abbiamo voluto lanciare questo messaggio importante, un mese dopo la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, perché crediamo che gli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : il weekend inizia con la combinata - chi sarà uno degli ultimi re della polivalenza? : Segnatevi con particolare attenzione la combinata di Wengen di questo fine settimana. Il motivo? È presto detto: sarà una delle ultime gare di questo tipo. Come deciso dalla FIS, infatti, dalla stagione 2020/2021 queste gare che esaltano gli atleti polivalenti, andranno a sparire, e verranno sostituite da ulteriori prove di parallelo. Giusto? Sbagliato? Non sta a noi decidere ma, sicuramente, si va a chiudere una era. In combinata hanno vinto i ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 - Dominik Paris : “Una prova così - su una pista dove ho fatto sempre fatica - mi dà tanta fiducia” : La seconda prova della discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha visto Dominik Paris realizzare il miglior tempo. Un risultato importante per l’azzurro, che può dare morale in vista della gara di sabato, dove punterà ad essere ancora grande protagonista. Queste le dichiarazioni di Paris, rilasciate alla Fisi, al termine della discesa: “Sono anni che cerco le linee giuste, oggi sono riuscito a farle e sono ...

Juve - dopo la vittoria della SuperCoppa giorno di riposo per capitan Chiellini e compagni : La Juventus, ieri a Gedda ha conquistato la Supercoppa Italiana, battendo il Milan per 1-0 grazie al gol di testa di Cristiano Ronaldo che in questo modo si conferma ancora una volta l'uomo delle finali. I bianconeri sono già tornati a Torino, felici, ma stanchi per il match giocato al caldo dell'Arabia Saudita, per il leggero fuso ed anche per i festeggiamenti. Per consentire ai suoi uomini di recuperare le energie in vista della riapertura del ...

Juventus - i postumi della SuperCoppa : infortuni per Douglas Costa - Pjanic e Bentancur : Douglas Costa, Pjanic e Bentancur alle prese con qualche problema fisico dopo la Supercoppa italiana vinta dalla Juventus ieri La Juventus è rientrata all’alba a Torino, dopo aver vinto a Gedda la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori oggi un giorno di riposo, hanno svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic (contusione al polpaccio sinistro) e ...

Sci alpino - Coppa Europa : Nadia Delago seconda nella discesa in Val di Fassa : L'austriaca, che ha già esordito in Coppa del mondo nel 2015, ha chiuso con il tempo di 1'23 46 mettendosi alle spalle la gardenese e Juliana Suter, praticamente le migliori della specialità in ...

Sci alpino – Cambia il programma di Wengen : i dettagli della tappa di Coppa del Mondo maschile : Wengen, cambio di programma nella combinata di venerdì: orari confermati, ma si farà prima lo slalom e poi la discesa Piccolo, ma significativo cambio di programma a Wengen, dov’è in corso la tappa di Coppa del Mondo maschile di sci alpino. A causa delle previsioni meteo, gli organizzatori hanno deciso di modificare gli orari della combinata di venerdì 18 gennaio, invertendo l’ordine della discesa e dello slalom. A ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda - sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Sci alpino – Coppa Europa : Nadia Delago seconda nella discesa in Val di Fassa : Nadia Delago sale ancora sul podio in Coppa Europa: è seconda nella prima discesa in Val di Fassa Già se vinci due gare consecutive sulla stessa pista non può essere un caso. Ma se a distanza di un mese sali ancora sul podio, significa che il tuo livello è alto. Molto alto. Nadia Delago è seconda nella discesa in Val di Fassa: sulla pista La Volata, dove si terranno i Mondiali junior di sci alpino, l’azzurra chiude a 68 ...