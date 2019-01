Conte | Tav? Nessun compromessoReddito al via | puniremo i furbetti

Conte : “Via al reddito di cittadinanza : servirà a far ripartire il Paese. Sulla Tav la decisione non c’è ancora” : In una saletta dell’aeroporto di N’Djamena, dopo due giorni di visite e incontri tra Ciad e Niger, «ormai i confini meridionali dell’Europa», il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riflette sulle emergenze internazionali, dalla crisi in Libia alla Brexit, per poi planare sui problemi di casa nostra. Primi fra tutti la Tav e il rischio recession...

Ancora tensioni M5s-Lega su Tav - Conte tiene punto su migranti : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se "un'analisi costi-benefici ci dice che e' un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla", spiega. Ed Ancora: "Credo che dobbiamo essere lineari, perche' la soluzione migliore e' sempre quella piu' semplice". "Se ci si dice che l'opera non sta in piedi allora si blocca il processo di costruzione". Oggi durante la conferenza dei ...

Conte - referendum Tav? Ora non ha senso : Aspettiamo le valutazioni costi-benefici, legali, poi il governo non si sottrae ad una valutazione di sintesi politica. Poi se ci sarà un'istanza, io non vedo negativamente l'istituto referendario". ...

Tav : lite Chiamparino - Pd - -Tuzi - M5s - . La Contesa : l'avanzamento lavori : 'Lei non sa di costa sta parlando' l'accusa del sindaco di Torino al portavoce dei pentastellati alla Camera sui lavori della Torino-Lione, nella trasmissione stamani di Omnibus condotta da Frediano ...

A Torino in piazza per il Sì alla Tav Conte : la Lega? Nessun problema : Tradotto: lo stop ai lavori non è un'opzione possibile per la Lega tanto più in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia. Ma qualche aggiustamento è possibile, ...

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola Contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Tav - Conte : Governo valuterà - Lega in piazza non è un problema : Roma, 11 gen., askanews, - 'Non è un problema che scenda in piazza la Lega o M5s. noi per quanto riguarda il Governo abbiamo i soggetti coinvolti direttamente e le comunità locali. Dateci il tempo di ...

Sea Watch - Conte vs Salvini : 'In Italia 15 migranti'/ Portavoce Ong : 'Situazione di precaria stabilità' : Sea Watch, il premier Giuseppe Conte: 'In Italia 15 migranti'. Scontro M5s-Salvini. Portavoce Ong: 'Situazione di precaria stabilità'.

Autostrade - Anas avvia tavoli con Cav e Sitaf per Contenere aumenti tariffe : Anas informa che, pur non essendo azionista unico delle società concessionarie Cav e Sitaf, ha aperto dei tavoli tecnici con i vari soci pubblici e privati di tali società "per definire il ...

Emiliano scrive a Conte per stare al tavolo decisivo delle opere del Contratto di sviluppo della Capitanata : Molti dei progetti regionali 'resteranno esclusi dai finanziamenti regionali a causa della insufficiente dotazione finanziaria'. Per questo, il governatore della Puglia chiede al presidente del ...

Tav - Chiamparino a Conte : 'Non si può vivere alla giornata' : "Il Piemonte non può acContentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione ...

Conte su TAV : "Decisione governo prima delle europee" : Il destino della ferrovia Torino-Lione sarà deciso prima delle elezioni europee . Parola del Premier Giuseppe Conte , intervenuto a Palazzo Chigi per la consueta conferenza di fine anno. "La Torino-...

Conte - su Tav prima Europee decisione : ANSA, - ROMA, 28 DIC - "Seguo un metodo molto trasparente per Tap, terzo Valico e anche la Tav, questo governo valuta le grandi opere e realizzerà un piano infrastrutturale poderoso. Il Tap lo abbiamo ...

Conte : ci sarà tavolo per libertà stampa : 12.01 Sul tema dei fondi per l'editoria,il premier Conte ha assicurato che "ci sarà un tavolo dove si valuteranno tutte le misure per garantire la libertà d' informazione". "Lasciateci adottare qualche misura a sostegno del pluralismo, poi valutermo insieme",ha aggiunto nella conferenza stampa di fine anno. La questione era stata introdotta dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Verna, che aveva interrotto il suo intervento per 7 secondi. ...