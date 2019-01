Compromessi sposi film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

: RT @VisionDistrib: Va bene tutto, ma su certi nomi non si scherza ?? #CompromessiSposi, dal 24 gennaio al cinema. Regia di #FrancescoMiccic… - francomicci : RT @VisionDistrib: Va bene tutto, ma su certi nomi non si scherza ?? #CompromessiSposi, dal 24 gennaio al cinema. Regia di #FrancescoMiccic… - VisionDistrib : Va bene tutto, ma su certi nomi non si scherza ?? #CompromessiSposi, dal 24 gennaio al cinema. Regia di… - GiovyColantuono : RT @rtl1025: In collegamento telefonico @DiegoAbatantuon , protagonista di 'Compromessi Sposi' ?????? Ma chi vinceva quindi a Burraco??? https:… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da Francesco Micciché ha come protagonisti Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda eGENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Francesco Micciché: Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lorenzo Zurzolo, Grace Ambrose, Dino Abbrescia, Valeria Bilello, Elda Alvigini, Rosita Celentano, Susy Laude, Carolina Rey DURATA: 90 minutial: trama Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo milanese che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell’amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte ...