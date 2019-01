Como più forte in trasferta Il nuovo segreto di Banchini

Meghan Markle - un’amica svela i suoi segreti più sComodi : Non bastavano le liti con Kate Middleton e i problemi con la sorellastra Samantha, ora a mettere i bastoni fra le ruote a Meghan Markle ci pensa anche un’amica. Secondo una fonte intervistata dal Daily Mail e definita come molto vicina all’ex star americana, Meghan sarebbe una donna ambiziosa, che non si ferma davanti a nulla e che ha sempre ambito ad ottenere fama e successo. L’ex amica, ora lontana a causa del trasferimento ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio : Nel 2002 - da Sofia - Silvio Berlusconi ordinò la cacciata dalla tv pubblica delle voci più sComode : Dopo la cacciata Freccero ribalta l’editto: “Rivoglio Luttazzi su Rai2” Il neo-direttore lancia un nuovo talk sullo stile di Biagi e chiama il satirista: “È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi” di Lorenzo Giarelli 17 anni dopo di Marco Travaglio Ve l’immaginate Luttazzi nella Rai del 2018? Anzi, meglio: ve l’immaginate Luttazzi nell’Italia del 2018? Carlo Freccero, ex-neo-direttore di Rai2, annuncia il suo ritorno nel cosiddetto ...

Moda - è piumino-mania : tutte le forme della Comodità : Celebrato da Chanel, Marco De Vincenzo, Maison Margiela, Jil Sander, Prada e Moncler, il revival ha contaminato anche gli...

Chiude il centro d'accoglienza a Como - una volontaria : 'Ora i migranti sono più fragili e pericolosi' : A Como Chiude un altro centro temporaneo di accoglienza che dal 2016 ospitava fino a duecento persone. Le unità abitative provvisorie, stando alle disposizioni del Viminale, sono state portate via e ...

Il Comune di Napoli evita il crac : palazzo San GiaComo non è più in vendita : Scongiurato il dissesto, il Comune di Napoli si prepara a cambiare il piano delle dismissioni degli immobili e a salvare i gioielli di famiglia, a cominciare dalla sede del Consiglio comunale di via ...

X Factor 2018 - anticipazioni inediti : Anastasio il più maturo - gli altri si acComodano sul pop : Con un poco d'ansia in più. Così saliranno sul palco i finalisti di X Factor rimasti in gioco, questa sera in prima serata su Sky Uno. Sì perché per questa quinta...

Grey's Anatomy - GiaComo Gianniotti : 'Meredith e DeLuca si conosceranno più a fondo' : A poco meno di una settimana dal finale invernale di Grey's Anatomy, Giacomo Gianniotti, interprete di Andrew DeLuca, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo una delle storyline che più sta appassionando i fan del Medical- Drama: Il triangolo che coinvolge il suo personaggio, la protagonista Meredith Grey e la new entry Link! Intercettato dai microfoni di "E-News", l'italiano ha anticipato la trama delle prossime puntate di ...

Netflix si rinnova - comandi più Comodi ed efficaci su tablet e smartphone iOS : Se avete un iPhone o un iPad e lo usate per riprodurre le serie TV di Netflix, ci sono delle novità molto interessanti. Con l’ultimo aggiornamento dell’app (11.12.0, che consigliamo di scaricare, se non avete le impostazioni automatiche) arriva un nuovo kit di comandi per controllare meglio la riproduzione dei contenuti. Semplificano tantissimo la visione. Prendiamo ad esempio chi si è talmente appassionato a una serie TV da vedere ...

EComondo : sempre più economia circolare : Roma, 16 nov., askanews, - 'Ecomondo e Key energy, i due saloni dedicati all'economia circolare e alle energie rinnovabili, si confermano la grande piattaforma della green economy internazionale'. E' quanto sostengono, in chiusura dei lavori, gli organizzatori di entrambe le ...