Cognato di Renzi | l’organizzazione Operation Usa denuncia i Conticini | l’indagine sui

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L’organizzazione umanitariaUsa hato per appropriazione indebita Alessandro. Lo racconta il quotidiano La Verità che spiega come la querela consenta alla procura di Firenze di continuiare l’inchiesta su Alessandro, ma anche sui suoi due fratelli coindagati: Andrea e Luca, coindagati. Il primo è ildi Matteoavendone sposato la sorella.Secondo l’accusa i fratelliavrebbero dirottato ben 6,6 milioni di circa 10 complessivi ricevuti per aiutare i bambini in Africa, su conti correnti personali usandoli – come ricostruito dagli inquirenti – per investimenti immobiliari all’estero e altre operazioni finanziarie. Andrea è accusato di aver prelevato soldi dai conti destinandoli a tre società dell’inner circleano: alla Eventi6 dei suoceri (133.900 euro), la Quality Press Italia (129.900 euro) e 4mila euro per la Dot ...