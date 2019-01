Cmc : Savarino (Db) - 'siciliani non pagheranno prezzo crisi azienda' (2) : (AdnKronos) - Secondo Savarino "si è già perso fin troppo tempo" e sottolinea: "Adesso il vento è cambiato e noi non siamo più disposti a subire i ritardi e le inadempienze della Cmc". "Non possiamo permettere che la crisi economica di questa società venga pagata dai siciliani - conclude - I sicilia