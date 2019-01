Claudio e Ginevra si sono lasciati | parla lei | “Avevo delle mancanze”

Claudio D'Angelo e Ginevra si sono lasciati?/ Uomini e Donne : lui vola a Napoli - poi il triste messaggio... : Claudio D'Angelo e Ginevra si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne ancora in crisi. Lui vola a Napoli, poi scrive un triste messaggio...

Uomini e Donne - il racconto choc di Claudio e Ginevra da Cuba : «Urla fortissime - una ragazza non respirava» : 'Stanotte grande spavento ragazzi' . Comincia così il racconto choc pubblicato da Claudio D'Angelo , tronista di Uomini e Donne in vacanza a Cuba con Ginevra Pisani . 'Alle 2 circa ore locali abbiamo ...

