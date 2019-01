Cina | aumento leva finanziaria abbassa resilienza agli shock Lombard Odier IM

Dazi Usa-Cina - tregua commerciale di 90 giorni per fermare l’aumento delle tariffe : Una tregua commerciale per far ripartire i colloqui Usa-Cina ed evitare l’aumento delle tariffe. Nel corso della cena al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno raggiunto l’accordo per uno stop che durerà 90 giorni a partire dal primo gennaio prossimo, secondo quanto riferisce il Washington Post. Trump ha accettato di annullare gli aumenti tariffari previsti, ...