Chi è Arno Kompatscher | il presidente della Provincia di Bolzano che ha aperto alla Lega

Chi è Katherine - la figlia di Arnold Schwarzenegger : Bella e di successo, Katherine Schwarzenegger è la figlia del più celebre Arnold e la fidanzata di Chris Pratt. I due hanno annunciato da pochissimo le nozze con un post super romantico su Instagram. 29 anni e una carriera da scrittrice, Katherine è nata dal matrimonio fra Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver, giornalista e nipote di John Kennedy. Ha una sorella, Christina, e due fratelli, Christopher e Patrick, quest’ultimo fa ...

Luciano - da Sarno a Gomorra : ecco Chi è il nuovo protagonista : Grande attesa per Gomorra, in onda dal 29 marzo in onda su Sky Atlantic per l'Italia, con i suoi 12 episodi. Il teaser trailer in pochi minuti ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. Le immagini dei ...

San Marzano sul Sarno. GioChi - animazioni e musica in attesa del nuovo anno : A San Marzano sul Sarno si attende il nuovo anno con animazioni, Giochi per bambini, spettacoli musicali e live show nelle strade e piazze della cittadina dell'Agro. Si parte domenica 30 dicembre dalle 10.30 in Piazza Umberto I con la rassegna Natale in Comune. Elfi magici circensi, ...