C’è Posta per Te | anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio su Canale 5

Gli ospiti della seconda puntata di C’è Posta per Te! : Sabato 19 gennaio, alle ore 21,10 su Canale 5, l’appuntamento più atteso in Tv torna con Maria De Filippi e la seconda puntata del nuovo ciclo di emozionanti storie di “C’è Posta per Te”. Coinvolti nelle storie del people show: l’amatissima coppia della musica italiana formata da Al Bano e Romina Power e i giocatori della grande Juventus Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Seguite “C’è Posta Per Te” ...

C’é Posta Per Te - Seconda Puntata : Gli Ospiti e la Storia Lesbo di Deborah! : Volete sapere in anteprima chi saranno gli Ospiti che presiederanno nella Seconda Puntata di C’è Posta Per Te? Vi sveliamo che ci sarà una Storia drammatica nella quale una ragazza chiederà ai genitori di accettare la sua relazione con una persona del suo stesso sesso. Tutti i dettagli! C’é Posta Per Te: Maria De Filippi ospita nel suo salotto tecnologico, una coppia di cantanti famosi in tutto il mondo e tre calciatori della ...

Al Bano e Romina Power a C’è Posta per te il 19 gennaio : prime anticipazioni e ospiti : Al Bano e Romina Power a C'è Posta per te saranno gli ospiti della seconda puntata del 19 gennaio, in onda in prima serata su Canale5 a cominciare dalle 21,10. Dopo Ricky Martin, sarà la coppia d'oro della canzone italiana a varcare la soglia dello studio di Maria De Filippi per una delle sorprese di puntata che negli ultimi anni hanno reso particolare il programma di Canale5. I due artisti, già marito e moglie e genitori di 4 figli, ...

C’è Posta per te : una storia lesbo e Albano e Romina nella seconda puntata : C'è posta Per Te Di amori contrastati a C’è posta per te se ne vedono tanti. Tuttavia la storia che racconterà Maria De Filippi il prossimo sabato, nel corso della seconda puntata del people show, è diversa. Protagonista, infatti, una ragazza lesbica che manda la posta ai suoi familiari, contrari al suo fidanzamento che presto dovrebbe sfociare in un matrimonio. “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una ...

A C’è Posta per te l’amore tra due ragazze ostacolato dalla famiglia : “Con lei sono felice” : Con il nuovo anno è tornato in onda ‘C’è posta per te’ e il programma del sabato sera di Maria De Filippi si conferma un successo incredibile già dopo la prima puntata, quella che abbiamo visto in tv lo scorso 12 gennaio. Numeri da capogiro per l’esordio del ‘people show’, che resta uno dei prodotti di punta di Mediaset, forse la trasmissione più vista in assoluto. Le cifre? Nella puntata a cui hanno partecipato anche Ricky Martin e Belen ...

Spoiler C’è Posta per te : la figlia vuole sposare una donna - i genitori sono contrari : C’è posta per te è iniziato solamente da una settimana, ma sta facendo molto discutere. Dopo il signor Tito che lo scorso sabato ha chiuso la busta alla mamma ottantottenne e alla figlia Sara, nel prossimo appuntamento arriverà sul piccolo schermo un argomento che viene trattato come un tabù: l’amore tra due persone dello stesso sesso. Lei ama una lei: i genitori non l’accettano Attraverso le anticipazioni postate sul canale Twitter ufficiale di ...

C’è Posta per te - l’amore tra due ragazze osteggiato dalla famiglia sarà protagonista dello show di Maria De Filippi : “Io lo so che non è facile accettare il fatto che sto per sposare una donna. Però Debora mi rende felice. Mi mancate“, sono queste le parole della protagonista di una storia che andrà in onda sabato nel corso della seconda puntata stagionale di C’è Posta per te. Per la prima volta in ventidue edizioni un amore lesbo finisce nel people show condotto da Maria De Filippi, come si evince dal filmato pubblicato sui social del ...

«C’è Posta per te» : per la prima volta - arriva l’amore tra due donne : UN POSTO AL SOLEUN POSTO AL SOLEUN POSTO AL SOLEITALIA'S GOT TALENT ITALIA'S GOT TALENT ITALIA'S GOT TALENT ITALIA'S GOT TALENT IL CANDIDATOIL CANDIDATOUNA GRANDE FAMIGLIAUNA GRANDE FAMIGLIAUN POSTO AL SOLEC'E' posta PER TEX FACTORQualcuno dirà che l’omosessualità in televisione è diventata la regola e che non merita di essere trattata ancora come notizia. A fare la differenza, però, è la maniera in cui viene approfondita, raccontata, ...

C’è Posta Per Te : gli ospiti di Maria De Filippi del 19 gennaio : C’è Posta Per Te, anticipazioni 19 gennaio: gli ospiti di Maria De Filippi Puntata ricca di ospiti quella di C’è Posta Per Te del 19 gennaio. Il secondo appuntamento con il people show di grande successo di Maria De Filippi ospiterà una delle coppie più amate della musica nazional popolare. Come rivelano le anticipazioni di C’è Posta Per Te Romina Power e Al Bano Carrisi saranno tra gli ospiti della seconda puntata. La coppia, ...

Wanda Nara ed Icardi volano a Roma - la sorpresa di Mauro ai fan : registrata una puntata di ‘C’è Posta per Te’ : Wanda Nara e Mauro Icardi a Roma, la coppia di argentini nella capitale per registrare una puntata di ‘C’è Posta per Te’ Ieri, tra le storie Instagram di Wanda Nara, sono spuntati dei video che vedevano la Wags prendere un jet privato per Roma insieme a Mauro Icardi ed al loro entourage. L’affascinante soubrette però non ha svelato il perchè lei ed il marito si siano recati nella capitale per poche ore, rientrando ...

C’è Posta Per Te : Ecco Quanti Soldi ha Regalato Ricky Martin a Jessica! : Nella prima puntata di C’é Posta Per Te, Ricky Martin ha fatto una bella sorpresa a Jessica. Oltre ad averle Regalato una valigia piena di doni per il figlio e nipote, le ha donato una cospicua somma di denaro. Ecco l’importo! C’é Posta Per Te: Maria De Filippi racconta la storia drammatica di Shona e Jessica! Maria De Filippi parte con la ventiquattresima edizione di “C’é Posta Per te” con un super ospite di fama internazionale, Ricky ...

C’é Posta Per Te : Che Vergogna - Stefania Chiede Aiuti Economici al Popolo del Web! Le Prove! : Durante la prima puntata di C’è Posta Per Te, Stefania ha voluto riallacciare i rapporti con i suoi genitori. Ma la cosa che ha fatto indignare il Popolo del web, è che la stessa ha fornito sui social l’Iban per ricevere Aiuti Economici! Ecco cosa sta accadendo! C’è Posta Per Te: la madre di Stefania non vuole più vederla. Secondo lei mette al mondo figli senza avere un lavoro ed una base economica! La terza storia della prima ...

C’è Posta per Te - figlio chiude la busta in faccia alla madre di 88 anni : lei lo insulta furiosa : A 88 anni, nonna Maria voleva riconciliarsi con il figlio Tito, con cui non ha più rapporti da tempo. L’uomo infatti, ha abbandonato la madre e la figlia 15enne per rifarsi una vita con una nuova compagna lontano dalla sua famiglia di origine. Così, nonna e nipote hanno deciso di partecipare a C’è Posta per Te, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, sperando che fosse l’occasione giusta per riavvicinarsi a Tito. Ma ...

Stefania Argiolas - le critiche alla mamma dopo la puntata di C’è Posta per te : C’è posta per te, lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi è tornato il televisione. Sabato 12 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2019 In onda dal 2000, C’è posta per te si è confermata negli anni un successo garantito per la rete ammiraglia di Mediaset. Non sono mancati i momenti di commozione, ma anche i grandi ospiti, a cominciare dagli immancabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che hanno regalato momenti ...