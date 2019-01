C' è l' accordo sul decretone Dal Tfr ad Alitalia trovati tutti i soldi

Brexit - il voto sull'accordo porta a ulteriori divisioni in UK : ... anche se tale risultato non può essere dato per scontato, l'incertezza sulla Brexit continuerà a rappresentare un 'freno a mano' per l'economia e il mercato azionario britannici - spiega Richard ...

Senza un accordo sulla Brexit il Prosecco rischia grosso : Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere ...

accordo faraonico tra NBA e 2K per il rinnovo delle license : messo sul piatto più di un miliardo di dollari : NBA e 2K Games, sussidiaria di Take-Two, hanno stretto un nuovo Accordo di licensa per la prosecuzione della celebre serie NBA 2K, il cui costo ha sfondato la soglia del miliardo di dollari. Lo riferisce Gamespot citando un report del Wall Street Journal.Non ci sono molti dettagli sui termini dell'Accordo, se non che questa fortunata partnership proseguirà per i successivi sette anni. Uno dei motivi per cui il rinnovo è costato così tanto, ...

Il 'no' all'accordo sulla Brexit rischia di costare all'Italia 23 miliardi : ... che restano vicine ai minimi e tiene giù anche gli investimenti, rischiando di compromettere le prospettive di crescita dell'economia Uk nel medio e lungo periodo'. Il Centro studi di Confindustria ...

Brexit - parlamento boccia l'accordo di May. La folla esulta in piazza - : Alcuni manifestanti hanno seguito il voto davanti a un maxischermo in Parliament Square. La bocciatura del primo ministro è stata accolta con un'esultanza. LA CLIP

Emergenza Brexit : tre mesi in più per Londra - l'accordo sul tavolo della Commissione Ue : "Ci sono cose su cui non possiamo pianificare...". Pierre Moscovici allarga le braccia quando gli si chiede di Brexit alla fine della rituale conferenza stampa della Commissione al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. E' pomeriggio, ma l'ombra serale della annunciata bocciatura dell'accordo su Brexit tra Londra e Bruxelles da parte del parlamento britannico si è già allungata qui a Strasburgo. E l'Ue annaspa nel buio, ...

Divisi anche gli esperti sull'accordo Svizzera-UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Brexit - il giorno della verità : il parlamento britannico vota su accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Brexit - è il giorno del giudizio : il Parlamento di Londra chiamato al voto finale sull'accordo con Bruxelles : L'appello di Theresa May: "Un 'no' sarebbe catastrofico per la democrazia". L'opposizione critica sulla lettera dell'Ue. Il voto decisivo alle 21 ore italiane. Per il momento sembra che alla premier britannica manchino diversi voti per ottenere il sì.

Sulla legittima difesa c'è l'accordo - Salvini : 'Non sarà il Far west' : Roma, 14 gen., askanews, - 'C'è l'accordo' e quindi Sulla legittima difesa 'conto nell'approvazione entro febbraio'. A spiegarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Tg2Italia. Un ...

Il ministro della Difesa greco si è dimesso per via dell’accordo sul cambio di nome della Macedonia : Il ministro della Difesa della Grecia Panos Kammenos si è dimesso dopo che la Macedonia ha definitivamente approvato la riforma costituzionale per cambiare il proprio nome in “Repubblica della Macedonia settentrionale”, come previsto dall’accordo stretto dal primo ministro Alexis Tsipras con

Avvocati - elezioni a rischio slittamento : nessun accordo sul 'doppio mandato' : Se fino a qualche giorno fa nemmeno se ne parlava tanto appariva lontana, in queste ore l'ipotesi di un rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati anche a Napoli ...

Salvini : se non c'è l'accordo politico sulla TAV faremo un referendum : Matteo Salvini sembrerebbe avere le idee chiare: se sulla TAV non riesce a decidere il governo, deciderà il popolo tramite un referendum , al quale il ministro dice che voterebbe sì, . Salvini ...