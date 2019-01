Cdm approva il decreto con reddito e pensioniDa marzo le domande | da aprile i fondi

Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 : le slide del governo sulle misure chiave approvate in Cdm : l cdm approva le misure. Di Maio: '780 euro andranno spesi entro il mese'. Salvini attacca la piangente Fornero'. In 35 slide il premier e i suoi vice illustrano le misure >> LEGGI L'ARTICOLO / TUTTE ...

Cdm approva il decreto con reddito e pensioniConte : "Tappa fondamentale - ne siamo fieri" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Cdm approva 'decretone' su reddito cittadinanza e quota 100 : Secondo il premier Giuseppe Conte si tratta di "due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorali ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va ...

Riforma pensioni : Q100 - ok al Cdm per approvare le misure : "Tanti gli impegni che mi aspettano per domani. Innanzitutto avremo un Consiglio dei Ministri importantissimo": con queste parole il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che domani si terrà il tanto atteso Cdm per approvare le due misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Fine degli scontri fra Lega e Movimento 5 Stelle Non sono passate inosservate le discordanze fra i due partiti usciti ...

Conte : 'Confermato Cdm per approvare decreto su reddito e quota 100' - : Il "decretone" con le due misure bandiera del governo si terrà domani nel pomeriggio. Lo confermano il premier e il ministro Di Maio, impegnati domani mattina insieme al collega Salvini in un vertice ...

Cdm - approvato il nuovo Codice della crisi di impresa. Sparisce il termine "fallimento" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il ...

Cdm : approvato decreto legislativo su fatturazione elettronica negli appalti pubblici : ... AgID, un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e delle amministrazioni locali. , Com,

Ghigliottina sul Decreto semplificazioni approvato in Cdm : ecco cosa resta : Erano inizialmente 21 gli articoli che componevano il testo del Decreto semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei ministri e atteso in Gazzetta ufficiale. Un numero Ghigliottinato e dimezzato a 10 articoli, quelli usciti dal Cdm di ieri, 12 dicembre 2018. Era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso insieme al ddl bilancio 2019 e al Decreto Fiscale e il testo ora è profondamente cambiato rispetto ...

Cdm approva il decreto Semplificazioni : 13.20 Via libera del Consiglio dei ministri al decreto a sostegno delle imprese e per la semplificazione della Pa. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Di Maio, annuncia su Facebook: il CdM,con il decreto Semplificazioni, ha abolito il registro Sistri, sulla tracciabilità dei rifiuti, e il registro unico del lavoro, un adempimento telematico che "avrebbe creato soltanto problemi agli imprenditori". Ora "apriremo dei tavoli ...

Nautica - Cdm approva regolamento registro telematico diporto : Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, il regolamento per l'attuazione del Sistema telematico centrale della Nautica da diporto. Lo schema di decreto era stato previsto dalla ...

Conte : Cdm approva 'codice rosso' - corsia preferenziale contro violenza donne : Roma, 28 nov., askanews, - 'approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge Codice Rosso. Dal governo un segnale concreto contro la violenza sulle donne'. Lo scrive sui twitter il presidente ...