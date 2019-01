Caso Saguto | prima sentenza | il giudice Licata condannato a due anni e 4 mesi

ilfattoquotidiano

: Caso Saguto: condannato giudice Licata, assolto Virga - PalermoToday : Caso Saguto: condannato giudice Licata, assolto Virga - MondoPalermo : Caso Saguto: condannato giudice Licata, assolto Virga - Teleacras : Il caso “Silvana Saguto” e i pronunciamenti del Giudice: il giudice per le udienze preliminari edel Tribunale di Ca… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Arriva unacondanna per il, cioè l’inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia che ha preso il nome dell’ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo. Laarriva alla fine del processo celebrato col rito abbreviato al tribunale di Caltanissetta nei confronti di due magistrati. Il gup Marcello Testaquadra hailFabioa duee 4per falso materiale: si tratta, in sostanza, di tre firme in calce a tre provvedimenti di Silvanaa latere della presidente delle misure di prevenzione, è stato invece assolto per abuso d’ufficio e per rivelazione di segreto d’ufficio. Ilera accusato di avere nominato il figlio di un altro magistrato imputato, Tommaso Virga, si richiesta dellae perché avendo saputo dal pm Dario Scaletta dell’indagine di Caltanissetta, ne ...