Carburanti auto | quale si usa di più in Europa? – Infografiche

termometropolitico

: In #PianoEnergiaeClima obiettivi Mit su riduzione carburanti inquinanti, riparto mezzi privati, Tpl, autotrasporto.… - mitgov : In #PianoEnergiaeClima obiettivi Mit su riduzione carburanti inquinanti, riparto mezzi privati, Tpl, autotrasporto.… - AquilaEnergie : Hai notato che le sigle dei dei carburanti di benzina, diesel, GPL e di altri carburanti sono cambiate? Le trovi in… - Euronotizie : Auto: in Polonia maggior uso carburanti alternativi in Ue - Euro Notizie - -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)si usa di più in? –Come si muovono lemobili in? Che tipo di carburante utilizzano? In base ai dati forniti da Eurostat è possibile capire la grande variabilità presente nella UE e negli altri Paesi del continente anche in questo campo.Chiaramente la fanno da padroni i prodotti petroliferi. Ma vi sono Paesi in cui la maggioranza assoluta dellecammina con il diesel. E poi ci sono le fonti di energia alternativa, come il metano. E in questo l’Italia è ai primi posti.In Germania, il Paese con piùin valore assoluto, tuttavia, gran parte dei veicoli, il 65,5%, usa i derivati del petrolio. In pochi altri Paesi la percentuale è maggiore, tra questi Ungheria, Danimarca e Svizzera, dove si sta intorno al 70%. Ma il record, superiore all’80% si tocca nella piccola Cipro.Negli altri Paesi maggiori un ...