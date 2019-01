Caporalato | migranti in condizioni disumane | blitz della Polizia a Latina

agi

: Latina, caporalato: centinaia di migranti in condizioni disumane - SkyTG24 : Latina, caporalato: centinaia di migranti in condizioni disumane - MediasetTgcom24 : Caporalato, centinaia di migranti in condizioni disumane: arresti #Latina - repubblica : Caporalato, migranti in 'condizioni disumane': arresti a Latina [news aggiornata alle 09:06] -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)di Stato dinei confronti di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro ed alai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in. La misura cautelare, eseguita dai poliziottiSquadra Mobile e del Servizio centrale operativodi Stato, ha raggiunto, tra gli altri, un sindacalista ed un ispettore del lavoro operanti nella provincia di. I particolari dell'operazione "Commodo" saranno forniti nella conferenza stampa in programma alle 11 presso la questura di