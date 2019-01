Caporalato | centinaia di migranti in ' condizioni disumane' - VIDEO

Caporalato - a Latina centinaia di stranieri sfruttati. Diversi gli arresti : Avrebbero sfruttato circa 400 stranieri, impiegandoli nei campi, in "condizioni disumane". Costretti a lavorare anche dieci ore di fila, senza pausa. E, come riportato da Repubblica, con un compenso di 4 euro l'ora. Così la polizia di Latina, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo, diretto da Alessandro Giuliano, è riuscita a smantellare un'organizzazione criminale, composta da sei italiani, dedita allo sfruttamento del lavoro e al ...