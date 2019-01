Caporalato | 400 stranieri sfruttati a Latina | 6 arresti

blogo

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Sei persone sono state arrestate stamattina anel corso di una importante operazione contro il, frutto di una delicata indagine che ha permesso di accertare come una cooperativa di Sezze, la Agri Amici, fosse in realtà una cooperativa di copertura molto attiva nello sfruttamento dimessi a lavorare nei campi in condizioni disumane.Stando a quanto emerso durante le indagini, almeno 400sarebbero finiti nella rete dei caporali di questa cooperativa. Quasi tutti romeni e nordafricani, glivenivano stipati nei furgoni della cooperativa e trasportati da un paese all'altro e da un campo all'altro, a seconda delle esigenze dei caporali, e costretti a lavorare nei campi per dieci ore consecutive e pagati 4 euro all'ora.A finire in manette sono stati sei cittadini italiani accusati di aver violato la normativa vigente sul, mentre ...