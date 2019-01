Capelli primavera-estate 2019 | i colori di tendenza

dilei

: RT @FlowerWoman1967: Gocce precipitano dai capelli di una donna Si congelano sull’erba Dando vita ad una farfalla Nel paese Della primavera… - AbRazaq : RT @FlowerWoman1967: Gocce precipitano dai capelli di una donna Si congelano sull’erba Dando vita ad una farfalla Nel paese Della primavera… - Alexandre000011 : RT @FlowerWoman1967: Gocce precipitano dai capelli di una donna Si congelano sull’erba Dando vita ad una farfalla Nel paese Della primavera… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Il nuovo anno inizia con tanta voglia di novità nel campo dell’hair styling: quali saranno i tagli più amati? E quali idipiù trendy per la prossima stagione? Per ora si parla di anticipazioni, ma le premesse sembrano chiare. Ilsegna il ritorno della naturalezza: si allontanano ipiù esasperati, anche se con qualche gradita eccezione.Diciamo subito che il colore più ricercato sarà il castano intenso, perfetto per esaltare le carnagioni più pallide come quelle più scure. In particolare, lavira verso le sfumature cioccolato e caffè. Attualissimo anche il nero intenso che richiama idelle donne orientali. Per chi vuole schiarire un pochino c’è il castano metal, che punta sulle sfumature di grigio.Le blond addicted non si allarmino, però, il biondo resta di superanche nel! Sarà interpretato in modo più omogeneo, ...