Calciomercato Spal | risolto consensualmente il contratto di Djourou

Calciomercato Carpi - dalla Spal arriva Vitale in prestito : Carpi - Il Carpi , tramite una nota, ha comunicato "l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 dalla Spal del diritto alle prestazioni sportive di Mattia Vitale " . Il centrocampista ...

Calciomercato Spal - colpo Zukanovic in arrivo : FERRARA - Mentre le gambe dei giocatori corrono verso il derby con il Bologna , le teste della dirigenza della Spal lavorano sul mercato. Salvo sorprese al Mazza sarà Viviano il solo e unico innesto ...

Calciomercato Inter - Spalletti in bilico. È Simeone il grande sogno : Calciomercato Inter – I nerazzurri hanno intenzione di non fare alcun movimento di rilievo nel corso della sessione invernale di Calciomercato in corso in questo mese di gennaio. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, infatti ritiene la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti assolutamente adeguata alle competizioni che attendono la squadra meneghina ed […] L'articolo ...

Calciomercato Napoli - Kouamè si complica. Idea Lazzari dalla Spal : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato Serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Calciomercato Spal - è ufficiale : preso Viviano : FERRARA - Emiliano Viviano - Spal , ora è ufficiale. Il portiere classe '85, ex Fiorentina, Bologna e Sampdoria, tra le altre, arriva in prestito fino a giugno 2019 dallo Sporting Clube de Portugal . ...

Inter - Spalletti : “Calciomercato - il colpo potrebbe essere in casa” : Intervistato da Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato dell’anno appena iniziato auspicando che sia migliore di quello trascorso: “Sicuramente, sia per quelli dentro che fuori dal campo perché ci vuole la partecipazione di tutti”. LEGGI ANCHE: Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il difensore: i dettagli Inter, Spalletti: “Quello che ho […] L'articolo Inter, Spalletti: ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Calciomercato - Spal : accordo per Viviano arriva in prestito : Calciomercato Spal Viviano – Il club di Ferrara e lo Sporting Lisbona hanno raggiunto un accordo per Emiliano Viviano, sulla base di un prestito secco, con una parte dell’ingaggio che verrà pagata dal club portoghese. A giugno al termine dell’esperienza le due società si siederanno al tavolo per valutare l’opportunità e le cifre di una […] L'articolo Calciomercato, Spal: accordo per Viviano arriva in prestito ...

Calciomercato Spal - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Caccia a Caceres - arriva Viviano - mirino su Stepinski : La SPAL ha concluso una discreta prima parte di stagione, il girone d’andata della Serie A può ritenersi soddisfacente per i ferraresi che occupano la 16^ posizione in classifica con 17 punti: +4 sul Bologna, in piena lotta per conquistare la seconda salvezza consecutiva dopo quella sorprendente della passata stagione. Gli emiliani hanno tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo ma potrebbero essere necessari dei rinforzi ...

Calciomercato Parma - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Doppia sfida con la Spal per Basta e Caceres - in uscita molte richieste dalla B : Dodicesimo nella classifica di Serie A, il Parma si sta dimostrando particolarmente attivo sul mercato al fine di portare a termine la stagione con un certo agio. Il discorso riguarda sia le operazioni in entrata che quelle in uscita. Per quel che concerne i possibili arrivi, non dispiacerebbe l’idea Romain Alessandrini, esterno mancino d’attacco francese attualmente ai Los Angeles Galaxy, in Major League Soccer. Piace anche il serbo ...

Calciomercato Spal : Viviano in arrivo dallo Sporting : E’ fatta. L’apertura del Calciomercato regala alla Spal un portiere di esperienza che può dare una grossa mano in ottica salvezza: Emiliano Viviano.Calciomercato: Viviano, estero amaroIl 33enne portiere di Fiesole era partito in estate da Genova, sponda blucerchiata, per andare a difendere la porta dello Sporting Lisbona. Ma prima Peseiro, poi Keizer gli hanno preferito gli altri due portieri in rosa non lasciando nemmeno le ...