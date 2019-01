Calciomercato Roma | infortunio Juan Jesus | gli scenari

Calciomercato Monopoli - dalla Roma dalla Roma Crisanto : Il neo estremo difensore biancoverde indosserà la maglia numero 12 ed è già a disposizione di mister Scienza" . Altro movimento annunciato dal Monopoli è il "trasferimento del calciatore Thomas ...

Calciomercato Monopoli - Crisanto in prestito dalla Roma : Il neo estremo difensore biancoverde indosserà la maglia numero 12 ed è già a disposizione di mister Scienza" . Altro movimento annunciato dal Monopoli è il "trasferimento del calciatore Thomas ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Pellegrini e la possibilità Psg : 'Non mi interessa - penso ad allenarmi' : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

Calciomercato Roma : Lorenzo Pellegrini allontana il PSG : Calciomercato Roma: Lorenzo Pellegrini allontana il PSG La caccia al centrocampista lanciata dal PSG avanza sesta sosta. Vi abbiamo già raccontato della situazione legata ad Adrien Rabiot, centrocampista parigino che in estate si libererà a parametro zero dal club. Per questo motivo la dirigenza si sta già muovendo sul mercato e pare essere vicinissimo il giovane e talentuoso Frenkie De Jong dell’Ajax, che avrebbe preferito Parigi a ...

Calciomercato - Pellegrini : 'Interesse Psg? Lavoro per diventare un giorno capitano della Roma' : ... si deve mettere a schermo della difesa per far sì che non ci siano buchi in mezzo al campo, però mi abituerò anche a questo." Chi osservi con attenzione tra i migliori centrocampisti al mondo? "Mi ...

Calciomercato Roma - seguito Miranda che vuole lasciare l’Inter : Calciomercato Roma, occasione Miranda dall’Inter? – Tempi di grandi manovre in casa Inter sul fronte mercato. Mentre si continua quasi ininterrottamente sul rinnovo di Icardi, Marotta e Ausilio in questi giorni dovranno anche chiarire con Joao Miranda il futuro del difensore brasiliano. L’ex Atletico Madrid reclama maggiore spazio ma non può vedersi garantito un posto […] L'articolo Calciomercato Roma, seguito Miranda che vuole ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie - sogno Belotti per giugno : la chiave può essere Perotti : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

Calciomercato Roma - il retroscena su Belotti e quelle voci su Dzeko… : Calciomercato Roma, i tifosi giallorossi stanno vivendo una sessione invernale sinora silente, ma guai a rilassarsi troppo Ricordate lo scorso concitato mese di gennaio 2018 in casa Roma? Si è fatto un gran parlare del possibile addio di Dzeko dato il corteggiamento del Chelsea, ed in questa stagione la querelle potrebbe tornare d’attualità. Stavolta però dall’Inghilterra parlano di un interessamento del West Ham, dato ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : su Dzeko gli occhi del West Ham di Manuel Pellegrini : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

Calciomercato - affari sull’asse Roma e Torino : anche Belotti nel calderone! : Roma e Torino hanno intavolato una trattativa di Calciomercato che potrebbe coinvolgere anche il Gallo Belotti Roma e Torino sono negli ultimi anni club molto amici, diverse le operazioni sull’asse completate nelle recenti sessioni di mercato, ultima delle quali quella che riguarda Iago Falquè. Nelle ultime ore si fa un gran parlare di altre due possibili trattative che riguardano i club sopracitati. Secondo quanto rivelato da ‘La ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - anche il Chelsea piomba su Manolas : rinnovo lontano : Calciomercato Roma, Ultime notizie. anche il Chelsea sulle tracce di Kostas Manolas, sempre più lontano dal rinnovo di contratto con i giallorossi..

Calciomercato - Roma-Zaniolo : primi contatti per il rinnovo : Alla Roma è arrivato la scorsa estate dall'Inter nell'ambito dell'operazione Nainggolan: pochi mesi di apprendistato nella nuova realtà, a Nicolò Zaniolo è bastato davvero poco per mostrare qualità ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Palermo e Verona sulle tracce di Coric : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Palermo e Verona cercano Ante Coric ma il giocatore croato non pare attirato dalla Serie B.