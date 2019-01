Calciomercato | Pellegrini | ' Interesse Psg? Lavoro per diventare un giorno capitano della

sport.sky

: #Calciomercato | #ASRoma, richiesta del #PSG per #Pellegrini - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, richiesta del #PSG per #Pellegrini - SilviaStrada1 : RT @T_Prantera: Quando senti in tv che il tuo nome accostato al Psg cosa pensi? 'Non penso a nulla e spengo la tv, prendo la macchina e vad… - T_Prantera : Quando senti in tv che il tuo nome accostato al Psg cosa pensi? 'Non penso a nulla e spengo la tv, prendo la macchi… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) ... si deve mettere a schermodifesa per far sì che non ci siano buchi in mezzo al campo, però mi abituerò anche a questo." Chi osservi con attenzione tra i migliori centrocampisti al mondo? "Mi ...