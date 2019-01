Calciomercato Juventus Ultime notizie | Sturaro al Genoa è un affare ormai definito

Calciomercato Juventus / Ultime notizie : Mandzukic rifiuta la Cina - no a un triennale da 16 milioni : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus - James Rodriguez può arrivare a gennaio per soli 3 milioni (RUMORS) : Non solo l'affare Higuain. Un altro big può infiammare questo Calciomercato invernale. Stiamo parlando di James Rodriguez, talentuoso giocatore che ora milita nelle fila del Bayern Monaco. Il centrocampista colombiano è stato nel mirino della Juventus per lungo tempo, ma la società bianconero non è mai riuscita a convincerlo a trasferirsi a Torino. James è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e, alla fine, potrebbe essere lui il colpo della ...

Calciomercato Juventus - spunta il nuovo trequartista : Spinazzola resta : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sui canali “SportItalia“, la Juventus sarebbe pronta a mettere e mani su Mattia Zennaro, mezz’ala o trequartista del Venezia classe 2000. Grinta, personalità e margini di crescita notevoli. Il giocatore piace anche a diverse squadre di Serie A, ma come riportato dal noto esperto di mercato , […] L'articolo Calciomercato Juventus, spunta il nuovo ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' : il 'Malaka' Martinez alla Juventus - 2010 - : C'è stato un tempo in cui, prima di diventare il Re Mida che si è dimostrato negli anni, anche Beppe Marotta sbagliava qualche colpo. Certo, Pirlo e Pogba a zero sono medaglie al valore che qualsiasi ...

Dybala lascia la Juventus?/ Calciomercato - De Notaris : 'Scambio con Icardi?' - Esclusiva - : Dybala lascia la Juventus a fine stagione? Ma per parlare di tutto questo abbiamo sentito l'operatore di mercato Ernesto De Notaris.

Calciomercato Juventus - Douglas Costa potrebbe essere ceduto (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Douglas Costa, fortissimo esterno brasiliano che in questa stagione non si sta sicuramente mantenendo i suoi standard. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, infatti, gli preferisce quasi sempre Mario Mandzukic nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, l'unico giocatore offensivo della Juventus che è considerato ...

Calciomercato Juventus - arriva il nuovo terzino sinistro : i dettagli : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su un nuovo terzino sinistro. Un modo per tutelarsi in vista della prossima estate quando i bianconeri potrebbero ritrovarsi ad ascoltare alcune offerte interessanti per Alex Sandro. Nonostante il terzino brasiliano abbia rinnovato il suo […] L'articolo Calciomercato Juventus, arriva ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Emerson Palmieri : c’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid : Sia i bianconeri che i colchoneros hanno rinviato l’affare in estate, dopo aver constatato la volontà del Chelsea di tenerlo fino a fine stagione La Juventus ha un pericoloso rivale nella corsa a Emerson Palmieri, all’asta per il giocatore del Chelsea si è iscritto infatti anche l’Atletico Madrid. PRESSINPHOTO/LaPresse Seguito fin dai tempi della Roma e tornato sotto i riflettori considerando l’eventuale partenza di ...

Calciomercato Juventus - spunta il nuovo terzino sinistro : novità Ramsey : Calciomercato Juventus- La Juventus continua a lavorare attentamente anche in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Fabio Paratici starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su un nuovo terzino sinistro. Un modo per valutare attentamente la situazione Spinazzola e il futuro capitolo Alex Sandro. Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo De Gea (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato in questo periodo. Il club bianconero sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista gallese che milita nelle file dell'Arsenal. Il giocatore ha già trovato l'accordo con i bianconeri sulla base di un contratto da cinque milioni di euro a stagione e potrebbe arrivare in questa sessione di Calciomercato invernale. L'Arsenal, infatti, potrebbe abbassare la sua richiesta di venti milioni di euro ...

Calciomercato Juventus : Ramsey venerdì firmerà - sondaggio per Emerson Palmieri (RUMORS) : La Juventus batte il primo colpo di Calciomercato: Ramsey sarà bianconero. Il gallese, secondo la prima pagina di Tuttosport oggi in edicola, venerdì firmerà il contratto che lo legherà a campioni d’Italia ma Paratici proverà a strapparlo all’Arsenal già a gennaio. L’arrivo del gallese è solo uno degli affari del club piemontese, visto che sono diverse le trattative di Calciomercato della Juventus. Juventus: Ramsey è il primo colpo di ...

Calciomercato Juventus - Ramsey a gennaio : pronta una cessione : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Aaron Ramsey fin da subito. Un affondo totale che potrebbe portare il centrocampista gallese alla corte di Allegri già dalle prossime settimane. L’Arsenal chiede circa 25 milioni di euro per liberare subito il suo centrocampista, la […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey a gennaio: pronta una ...