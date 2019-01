Calciomercato Inter | si lavora al rinnovo di Skriniar | presentata una proposta importante

Calciomercato INTER/ Ultime notizie - Modric si avvicina : niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Calciomercato Inter – Godin sempre più nerazzurro in attesa di Icardi : Da un rinnovo che sta per arrivare a un altro che invece non è arrivato e che ha spinto poi Diego Godin a decidere di lasciare l’Atletico per l’Inter, dove arriverà la prossima estate a parametro zero.Ieri anche i media spagnoli – fin qui molto abbottonati sull’argomento – hanno aperto all’addio del capitano dell’Atletico, confermando che «Godin ha già dato la sua parola all’Inter e non è tipo da rimangiarsela».L’accordo infatti è totale da ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal mette alla porta Ozil e lo offre ai nerazzurri : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Sun, Mesut Ozil sarebbe stato offerto all’Inter. Unai Emery vorrebbe riuscire a cedere il regista tedesco 30enne nel tentativo di ottenere cifre da poter reinvestire per l’acquisto centrocampista del Barcellona Denis Suarez nel corso dell’attuale sessione di Calciomercato. L’ex Real Madrid non farebbe più parte dei piani futuri […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.

Calciomercato Inter - Gabigol non molla il sogno nerazzurro : ... 'Tutti i calciatori brasiliani ambiscono ad un club come il Flamengo, è uno dei migliori club del Mondo'. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere ...

Calciomercato Juventus - inserimento per Modric : Paratici sfida l'Inter (RUMORS) : Juventus letteralmente scatenata sul mercato. Stando a quanto riporta la nota testata "Sportmediaset", che sta seguendo tutti i movimenti di mercato in tempo reale, il club bianconero è piombato su Luka Modric. Fabio Paratici e Andrea Agnelli hanno messo nel mirino il fortissimo centrocampista croato del Real Madrid, seguito da tempo dall'Inter di Marotta. Si prospetta dunque una sfida di mercato molto interessante tra il club bianconero e ...

Calciomercato Inter - Godin : tifosi dell’Atletico vogliono convincerlo a restare : Calciomercato Inter – Il grande colpo di mercato del club nerazzurro in questa sessione invernale con tutta probabilità arriverà a giugno. Sono infatti giorni che da più parti danno per certo l’accordo raggiunto tra la dirigenza della società meneghina e l’entourage di Diego Godin. Un ingaggio che sarebbe davvero notevole e che darebbe la misura […] L'articolo Calciomercato Inter, Godin: tifosi dell’Atletico ...

Calciomercato Inter - Simeone non molla Godin : 'Mi immagino un Atletico insieme a lui - è il capitano' : Il Cholo Simeone non molla il suo capitano: "Mi immagino l'Atletico Madrid con Godin in campo". Poche parole, un concetto chiave: Simeone spera ancora che l'uruguayano possa cambiare idea e restare a ...

Calciomercato Inter – Godin chiede di essere l’eccezione alla politica over 30 dell’Atletico Madrid : i tifosi sono dalla sua parte : L’Atletico Madrid e Godin continuano a lottare per il rinnovo del contratto: il difensore vuole 2 anni, la politica over 30 del club ne impone 1 più un altro opzionale. I tifosi intanto protestano in favore del giocatore Da diversi giorni l’Atletico Madrid e Diego Godin stanno intrattenendo una vera e propria battaglia per il rinnovo del contratto. La politica del club parla chiaro: il rinnovo proposto agli over 30 è di 1 anno ...

Calciomercato - Godin-Inter : sit-in di protesta dei tifosi dell'Atletico Madrid : Hanno organizzato un sit-in di protesta davanti allo stadio Wanda Metropolitano e lo hanno fatto per manifestare tutto il loro disappunto per una storia d'amore, quella tra Diego Godin e l'Atletico ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri in trattativa per Valencia a parametro zero : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Mirror, il capitano del Manchester United, Antonio Valencia, potrebbe lasciare i Red Devils in estate in quanto i suoi agenti avrebbero avviato una trattativa con l’Inter. Il contratto dell’ecuadoriano è in scadenza tra sei mesi e i Red Devils non sarebbero intenzionati a rinnovarlo. Il club inglese ha […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri in trattativa per ...

Calciomercato Inter - i tifosi dell'Atletico Madrid manifestano per convincere Godin a rinnovare : È stato a lungo uno dei migliori difensori al mondo e ha giocato a un livello altissimo. E continua a dimostrarlo ancora oggi. Per questo noi dell'UNION vogliamo che Godin continui a giocare per l'...

Calciomercato Inter - i nerazzurri incontrano il Chievo per chiudere Brazao : Calciomercato Inter – La linea scelta dall’Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è chiara: il club nerazzurro ritiene il proprio organico assolutamente completo ed all’altezza con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e con le sfide e le competizioni che attendono la formazione del tecnico Luciano Spalletti. Una decisione che tuttavia non deve essere […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri ...