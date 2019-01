Calciomercato | affari sull’asse Roma e Torino | anche Belotti nel calderone!

Calciomercato - è il giorno clou : arrivano i bomber in Serie B - affari chiusi : È un Calciomercato attivissimo quello di Serie B con tante società pronte ad investire per rafforzare le rispettive rose. Tra le più attive c'è senza dubbio il Brescia che ieri ha chiuso l'affare per il centrocampistaDessena, ormai ex Cagliari. Anche la Cremonese e il Benevento sono molto attive sul mercato. I lombardi hanno già acquistato Soddimo ed ora sono vicinissimi al colpaccio Ciofani, che potrebbe arrivare dal Frosinone già nella ...

Calciomercato Inter - affari a costo zero : dopo Godin - Marotta punta Martial e Mangala : Come si risponde ai grandi club pieni di top player che dominano in Europa? Semplice, soffinadoglieli a fine contratto, quando il loro ciclo è terminato o vogliono sperimentare nuove realtà calcistiche. È la strategia adottata - da tempo, ormai - dai maggior club italiani che puntano a profili Inter

Calciomercato Genoa - Donatelli svela tutto sugli affari con il Napoli : “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no”. Sono le dichiarazioni di Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, a radio Crc. “Come si muoverà il Genoa? Il Genoa ha le idee abbastanza chiare. Ci servono un terzino e un centrocampista. Diawara e ...

Calciomercato - gli altri affari : il difensore per il Bologna - doppio innesto Genoa ed attaccante per la Samp : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, nel dettaglio tante trattative sono pronte ad essere chiuse entro i prossimi giorni. Partiamo dal Bologna, nelle ultime ore è stato chiuso un doppio colpo, si tratta del centrocampista Soriano e dell’attaccante Sansone ma non è di certo finita, in arrivo infatti il nuovo difensore e tutto porta all’ex Juventus e Torino Angelo Ogbonna. Il Genoa prova a chiudere per due ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : l’Inter torna su Modric! Juventus scatenata : Mbappé e Trincao! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : Juventus in fase avanzata per Ramsey - Napoli su Kouamé : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 2 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Muriel è della Fiorentina - Fabregas vicinissimo al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato - Lazio e Genoa fanno affari : tutti i nomi in ballo nella finestra di gennaio : Calciomercato, Lazio e Genoa sono in trattativa per uno scambio che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose Lazio e Genoa fanno affari. In vista della sessione di Calciomercato invernale, i due club stanno trattando uno scambio molto interessante. La Lazio si è infatti messa sulle tracce del centrale di difesa del Grifone Davide Biraschi, calciatore che si è messo in luce nelle ultime stagioni. La squadra capitolina non ...

Black Friday - i migliori 10 affari del Calciomercato : Campioni pagati pochissimo rispetto al loro reale valore, che magari si scoprirà solo nel tempo. Per celebrare il giorno dedicato ai grandi affari, ricordiamo i migliori nella storia del calciomercato