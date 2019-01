Caceres | addio Lazio | sta per accordarsi con il Flamengo

Calciomercato Lazio - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Zappacosta e Wesley nel mirino - Caceres e Basta verso l’addio : Nel Calciomercato di gennaio la priorità della Lazio sarà quella di smaltire gli esuberi, per provare poi a piazzare qualche colpo mirato nei reparti carenti. Tra i nomi in uscita troviamo quelli di Caceres e Basta, entrambi in scadenza di contratto e ormai fuori dai piani tecnici di Inzaghi. L’uruguayano ha diverse proposte dall’Inghilterra, mentre il serbo dovrebbe restare in Serie A. Già ai dettagli invece l’operazione che porterà il giovane ...