Brescia | operaio 45enne sequestrato | si segue la pista passionale

Operaio 45enne rapito nel Bresciano : 21.05 Un Operaio di 45 anni di Gavardo (BS) sarebbe stato sequestrato la notte scorsa da uno straniero di origini nordafricane. A lanciare l'allarme sul rapimento è stato un collega della vittima, prelevata vicino al luogo di lavoro. I due, dei quali si sono perse le tracce, sarebbero nascosti nei boschi della zona. Le ricerche dei carabinieri sono proseguite tutto il giorno senza esito. Non è chiaro il motivo del sequestro che, da quanto ...

Uomo sequestrato nel Bresciano - vittima e’ un operaio : E' un 45enne di Gavardo, nel bresciano, l'Uomo che e' stato sequestrato nella notte scorsa da un straniero di origini nordafricane. Sequestro avvenuto al termine del turno di lavoro della vittima che e' un operaio. Non si tratta di un sequestro a scopo di estorsione stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, al lavoro per trovare le due persone che sarebbero nascoste nei boschi di Gavardo, paese lungo la strada che porta al Lago di Garda.

Brescia - operaio muore schiacciato : 23.06 E' morto in ospedale a Brescia un operaio di 40 anni rimasto schiacciato questa mattina da una lastra di marmo che stava spostando con una gru. L'infortunio è avvenuto all'interno di un'azienda di Rezzato, in provincia di Brescia. Sono stati i colleghi a chiamare i soccorsi. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito disperate.

Brescia - operaio di 35 anni travolto e ucciso da un treno : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata venerdì 23 novembre nella provincia di Brescia, precisamente nel piccolo comune di Roncadelle, dove un uomo di trentacinque anni, Nicola Di Sanzo, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno. Secondo quanto riferisce il noto sito Today.it, infatti, l'incidente si è verificato intorno alle 05.00 del mattino, quando il giovane è stato colpito in pieno da un treno in corsa nella ...

