Bollo auto 2018 | evasione pagamento | dopo 3 anni arriva la radiazione

Bollo auto 2018 e blocco traffico - spetta l’esenzione giornaliera? : Bollo auto 2018 e blocco traffico, spetta l’esenzione giornaliera? Esenzione Bollo auto per blocco traffico: quando avviene la sospensione Il Bollo auto può essere sospeso? E se sì, quali circostanze potrebbero causare il blocco del pagamento? Il Comune impone il blocco del traffico per un certo numero di giorni all’ anno e quindi la nostra auto non può circolare. Oppure si decide di prendere l’auto solo per fare dei tragitti più ...

Bollo auto 2018 : esenzione pagamento con radiazione - i casi possibili : Bollo auto 2018: esenzione pagamento con radiazione, i casi possibili pagamento Bollo auto: quando avviene la radiazione La radiazione del veicolo può comportare l’esenzione dal pagamento del Bollo auto 2018. Va ricordato che la normativa in merito a questa imposta può variare di Regione in Regione, pertanto per i casi specifici si consiglia di andare a vedere il regolamento previsto dalla Regione di riferimento. A livello nazionale, e dunque ...

Bollo auto 2019 : abolizione superbollo per tutti - Ddl al Senato : Bollo auto 2019: abolizione superBollo per tutti, Ddl al Senato SuperBollo auto: abolizione in arrivo? Le ultime notizie sul Bollo auto sono buone per i proprietari delle supercar, visto che un disegno di legge sull’abolizione del “superBollo” è stato presentato in Senato. Promotore di questa iniziativa il Senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Bertoldi. Introdotto dal governo Berlusconi per i veicoli di potenza superiore ai 225 ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - quando arriva l’ufficiale giudiziario : Bollo auto 2018: evasione pagamento, quando arriva l’ufficiale giudiziario Ufficiale giudiziario per Bollo auto, quando bussa a casa Non è stato pagato il Bollo auto e ci si è accorti di questa omissione troppo tardi. Tuttavia al momento non è ancora arrivato nulla, pertanto, qualora dovessero passare 3 anni, il debito non sarebbe più dovuto perché cadrebbe in prescrizione. Altrimenti la Regione o l’Agenzia delle Entrate (quest’ultima nel ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento con Legge 104 - chi paga il triplo : Grossa truffa nella provincia di Latina scoperta dalla Guardia di Finanza. Il raggiro ha riguardato l’evasione del pagamento del Bollo auto a causa della Legge 104, di cui erano titolari soggetti il cui decesso non è mai stato comunicato. La Guardia di Finanza ha focalizzato le indagini su 66 persone nella zona di Latina, le quali usufruivano illecitamente dell’esenzione dal pagamento del Bollo auto, diritto riconosciuto ai soggetti con handicap ...

Bollo auto 2019 - chi paga e chi no : tutto sulle esenzioni : L'imposta automobilistica deve essere pagata da tutti i proprietari di un veicolo: ecco chi è esentato dalla tassa e tutto...

Bollo auto dimezzato per le auto "ultraventennali" : Non è ancora chiaro se sarà una buona notizia per tutti i proprietari o solo per alcuni di loro. Con la nuova legge di bilancio 2019 è stata introdotta, difatti, un'agevolazione per quelle auto che ...

Bollo auto - quando scade e chi ha lo sconto : le novità del 2019 : novità sul Bollo auto: in alcune regioni italiane il Bollo è esente al 100% per alcune auto. E la tassa può essere dimezzata...

Manovra 2019 - non solo ecotassa - rincari e Bollo auto : ecco cos’altro gli automobilisti devono assolutamente sapere : Approvata definitivamente la legge di Bilancio per il 2019. ecco in pochi punti tutto quello che c’è da sapere per gli automobilisti. – Ecobonus: come avevamo già scritto si tratta di incentivi all’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 sotto i 70 g/km e con prezzo di listino non superiore ai 50 mila euro (iva esclusa), praticamente auto elettriche e alcune ibride. In caso di rottamazione il bonus arriva fino a 6000 euro. ...

Anno nuovo - stesso Fisco : dal canone Rai al Bollo auto - le scadenze di gennaio 2019 : Il rientro dalle feste natalizie non sarà poi così traumatico, almeno dal punto di vista fiscale. Ma dal 15 gennaio in poi...

Bollo auto 2019 : esenzione per legge 104. Come funzionano le agevolazioni : Il Bollo è una tassa che ogni anno va pagata per essere i possessori di un veicolo, che sia un'auto, una moto, un autocarro e così via. A breve si entrerà ufficialmente nel 2019 ed è giusto arrivare preparati su ciò che ci aspetta, soprattutto sapere se si è esenti dal pagare qualche tassa. Il Bollo auto per il 2019 prevede alcune esenzioni, dunque alcune condizioni per le quali non deve essere pagato. Innanzitutto, i primi ad aver diritto a ...

Bollo auto 2019 - tassa dimezzata (ma solo per pochi "fortunati") : Novità sul Bollo auto: una variazione dell'ultimo momento alla legge di bilancio 2019 riduce del 50% la tassa di possesso...

Anfia - Unrae e Federauto : 'Basta tasse su auto. Ricorda superBollo e non ha effetti su inquinamento' : TORINO - 'La nuova tassa Ricorda il superbollo, non ha effetti sulla riduzione dell'inquinamento, crea un ammanco nel bilancio dello Stato e impatterà sull'occupazione del...

Trasformazione Bollo auto : diventerà tassa di consumo? La proposta : Il bollo auto è un argomento sempre molto controverso, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando si spera sbuchino fuori legge in grado di cambiare le carte in tavola. L'ultima novità è stata proposta da Sergio Costa, Ministro per l'Ambiente, che vorrebbe trasformare il bollo auto da tassa di possesso a tassa sul consumo. L'obiettivo è quello di allinearsi alle direttive del Parlamento Europeo, proporzionando il prezzo del tributo alla ...