Berlusconi si presenta alle elezioni europee per fermare il governo attuale

essere-informati

: RT @Labbufala: Berlusconi si presenta alle #Europee - dvcaradonna : RT @Labbufala: Berlusconi si presenta alle #Europee - respiceadsidera : Berlusconi si presenta alle europee perché “manca il pensiero profondo sui destini del mondo”. Caspita si è scordato della gnokka!! - michelacotugno : RT @caroletta71: #Berlusconi si presenta alle europee....'Buona sera, ragazze! Sono Silvio Berlusconi!' #bungabungaforever -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il leader di Forza Italia e l’ex primo ministro afferma che nel 1994 era riuscito ai comunisti, ed ora farà lo stesso con l’italiano Silvioritorna. L’excavaliere tuona….Ho deciso di candidarmi” Tre volte primo ministro d’Italia, 82 anni, disabile fino a un mese per l’esercizio della politica con la frode fiscale connessa con la propria azienda (Mediaset), il fondatore di Forza Italia ha deciso di tornare alla scena politica nellecruciali per l’Europa. Lo fa, dice, per frenare il populismo e ilitaliano formato dalla Lega e dal Movimento a 5 stelle (M5S). L’annuncio, diL'articolosiperilproviene da Essere-Informati.it.